पुलिस के गिरफ्तार करने पर नशे में धुत लोगों ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों पर किया हमला
आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप
T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत
Rashifal 11 September 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs UAE Highlights: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच
IND vs UAE: कुलदीप यादव ने बरपाया कहर, एक ओवर में चटकाए 3 विकेट, शिवम दुबे ने भी काटा गदर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?
Watch: शुभमन गिल को जन्मदिन पर मिला खास गिफ्ट, इस शख्स ने कैमरे के सामने दिया 'लाल गुलाब'
IND vs UAE Playing 11: सैमसन-दुबे और तिलक को मिला मौका, रिंकू-अर्शदीप बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 10, 2025, 11:33 PM IST
1.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. रोहित ने सबसे पहले भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल की पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने का कारनामा किया है. उन्होंने 2021 में इंग्लैंड के आदिल राशीद के खिलाफ छक्का लगाया था.
2.यशस्वी जायसवाल
यशस्वी जायसवाल भारत के लिए ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के खिलाफ 2024 में पारी की पहली गेंद पर सिक्स लगाया था.
3.संजू सैमसन
संजू सैमसन का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है. सैमसन ने 2025 में ही इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पारी की पहली गेंद पर सिक्स ठोक दिया था.
4.अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 के दौरान यूएई के हैदर अली के खिलाफ पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया है और अपना नाम इस खास लिस्ट में शामिल कर लिया है.
5.अब तक इतने बल्लेबाजों ने किया ये कारनामा
आपको बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अब तक केवल 4 बल्लेबाज ही ऐसा कर पाए हैं. भारत के लिए रोहित, जायसवाल, सैमसन और अभिषेक के अलावा अब तक कोई ऐसा नहीं कर पाया है.