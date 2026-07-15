Lords में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 11 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

11 . यास्तिका भाटिया

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भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने साल 2026 में लॉर्ड्स पर शतक बनाया है. भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 11 बल्लेबाजों ने कारनामा किया है. इतना ही नहीं, भाटिया इस लिस्ट में इकलौती महिला खिलाड़ी भी हैं.

