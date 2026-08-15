Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

2 . विराट कोहली ने कब लगाया था शतक?

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विराट कोहली ने 15 अगस्त, 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में शतक लगाया था. कोहली ने रनों का पीछा करते हुए 114 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि, ये मुकाबला 14 अगस्त को शुरू हुआ था. लेकिन विराट कोहली के शतक तक भारतीय समयानुसार, 15 अगस्त लग गया था. ऐसे में विराट कोहली को पहला बल्लेबाज माना जाता है, जिसने 15 अगस्त को अपना शतक लगाया हो.

