FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहपुर रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह- बिहार में सीता मंदिर के निर्माण कार्य को कोई नहीं रोक सकता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पहले पुणे, अब बिहार में डाला वोट... Brazilian मॉडल के बाद इस भारतीय युवती की तस्वीर हो रही वायरल

पहले पुणे, अब बिहार में डाला वोट... Brazilian मॉडल के बाद इस भारतीय युवती की तस्वीर हो रही वायरल

Bihar Election 2025: तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा

तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा

Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल

Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए हैं, जिन्होंने दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है. ऐसे भी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट में शतकों की भंडार लगाया हुआ है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कौनसे भारतीय बल्लेबाज एक रन से अपने शतक, दोहरे शतक और तिहरे शतक से चूके हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 07, 2025, 03:19 PM IST

1.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
1

भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली दो बार 99 रनों पर आउट हुए है. 1997 में श्रीलंका के खिलाफ और 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ गांगुली अपने शतक से 1 रन से चूक गए थे. 
 

Advertisement

2.पंकज राय

पंकज राय
2

पंकज राय का नाम भी लिस्ट में है. वो साल 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन पर पवेलियन लौट गए थे.
 

3.मुंगनहल्ली जयसिम्हा

मुंगनहल्ली जयसिम्हा
3

मुंगनहल्ली जयसिम्हा ने पाकिस्तान के खिलाफ 1960 में अपना विकेट 99 रनों से निजी स्कोर पर गंवा दिया था. 
 

4.अजित वाडेकर

अजित वाडेकर
4

अजित वाडेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1967 में 99 रनों पर आउट हो गए थे. 
 

TRENDING NOW

5.मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन
5

मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. अजहरुद्दीन साल 1986 में श्रीलंका के खिलाफ 199 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे. 
 

6.नवजोत सिंह सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू
6

नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. वो साल 1994 में श्रीलंका के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे. 
 

7.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
7

वीरेंद्र सहवाग साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 99 रनों पर पवेलियन लौट गए थे. 
 

8.एमएस धोनी

एमएस धोनी
8

एमएस धोनी का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. धोनी साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे. 
 

9.मुरली विजय

मुरली विजय
9

मुरली विजय साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे और अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे. 
 

10.केएल राहुल

केएल राहुल
10

केएल राहुल का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. राहुल साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रनों पर आउट हो गए थे और अपने दोहरे शतक से चूक गए थे. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
पहले पुणे, अब बिहार में डाला वोट... Brazilian मॉडल के बाद इस भारतीय युवती की तस्वीर हो रही वायरल
पहले पुणे, अब बिहार में डाला वोट... Brazilian मॉडल के बाद इस भारतीय युवती की तस्वीर हो रही वायरल
Bihar Election 2025: तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा
तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा
Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल
Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल
आखिर कैसे बदलते बिहार की दिशा-दशा दिखा रहा पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान? 
आखिर कैसे बदलते बिहार की दिशा-दशा दिखा रहा पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान?
अपने ऊपर बोझ मत रखिए, आपके बेटे की गलती नहीं, एअर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में SC ने पायलट के पिता से कही अहम बात
अपने ऊपर बोझ मत रखिए, आपके बेटे की गलती नहीं, एअर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में SC ने पायलट के पिता से कही अहम बात
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा
विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब
विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स
नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE