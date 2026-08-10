Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा

1 . वीरेंद्र सहवाग

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भारतीय पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. सहवाग ने साल 2004 में 309 रनों की पारी खेली थी और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने थे. उसके बाद साल 2008 में सहवाग ने 319 रनों की पारी खेली थी. भारत के लिए 300 रनों की पारी सहवाग ने दो बार खेली है और वो ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज भी हैं.

