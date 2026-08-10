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Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा

भारतीय टेस्ट इतिहास में कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी पारियां खेली हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट में 300 रनों की पारी किन भारतीय खिलाड़ियों ने खेली है. लिस्ट में एक बल्लेबाज ने दो बार ये कारनामा किया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 10, 2026, 09:56 PM IST

1.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
1

भारतीय पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. सहवाग ने साल 2004 में 309 रनों की पारी खेली थी और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने थे. उसके बाद साल 2008 में सहवाग ने 319 रनों की पारी खेली थी. भारत के लिए 300 रनों की पारी सहवाग ने दो बार खेली है और वो ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज भी हैं. 
 

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2.करुण नायर

करुण नायर
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भारतीय दिग्गज बल्लेबाज करुण नायर ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 303 रनों की नाबाद पारी खेली थी. सहवाग के बाद नायर ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 300 रनों की पारी खेली है. इन दो बल्लेबाजों के अलावा कोई भी भारतीय ये कारनामा नहीं कर पाया है. 
 

3.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
3

भारतीय पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दो बार 300 और एक बार 293 रनों की पारी खेली थी, जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट की चौथी सबसे बड़ी पारी है. सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ 2009 में 293 रन ठोके थे. 
 

4.वीवीएस लक्ष्मण

वीवीएस लक्ष्मण
4

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रनों की पारी खेली थी. 
 

TRENDING NOW

5.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
5

पूर्व भारतीय दिग्गज बैटर राहुल द्रविड़ लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2004 में 270 रनों की खेली थी. 
 

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