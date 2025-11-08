T20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट की लिस्ट में शामिल हुए अभिषेक शर्मा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 08, 2025, 05:44 PM IST
1.विराट कोहली
विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 27 पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे और उनका रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है.
2.अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 28 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं और लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.
3.केएल राहुल
केएल राहुल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. राहुल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 29 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे.
4.सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव का नाम इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 31 पारियों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे कर लिए थे.
5.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. रोहित ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 40 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे.