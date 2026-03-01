T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 01, 2026, 11:22 PM IST
1.सुरेश रैना
भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया हुआ है और वो ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में 101 रनों की पारी खेली थी.
2.संजू सैमसन
भारतीय ओपनर संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन बनाए हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
3.रोहित शर्मा
भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रनों का स्कोर किया था.
4.विराट कोहली
पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 89 रनों की पारी खेली थी.
5.सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यूएसए के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नाबाद 84 रनों की पारी खेली थी.