T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

1 . सुरेश रैना

भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया हुआ है और वो ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में 101 रनों की पारी खेली थी.

