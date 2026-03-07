FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब तक सबसे बड़ी पारी किन भारतीय बल्लेबाजों ने खेली है. लिस्ट में विराट कोहली के अलावा इन प्लेयर्स का नाम भी है.

मोहम्मद साबिर | Mar 07, 2026, 11:20 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. विराट ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 77 रनों की पारी खेली थी. 
 

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

पूर्व दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर भी है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.गौतम गंभीर

गौतम गंभीर
3

पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में 75 रनों की शानदार पारी खेली थी. 
 

4.अक्षर पटेल

अक्षर पटेल
4

स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 47 रनों की दमदार पारी खेली थी. 
 

5.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
5

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल में 30 रन बनाए थे. रोहित लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

