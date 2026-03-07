T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 07, 2026, 11:20 PM IST
1.विराट कोहली
पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. विराट ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 77 रनों की पारी खेली थी.
2.विराट कोहली
पूर्व दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर भी है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की पारी खेली थी.
3.गौतम गंभीर
पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में 75 रनों की शानदार पारी खेली थी.
4.अक्षर पटेल
स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 47 रनों की दमदार पारी खेली थी.
5.रोहित शर्मा
पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल में 30 रन बनाए थे. रोहित लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.