बिहपुर रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह- बिहार में सीता मंदिर के निर्माण कार्य को कोई नहीं रोक सकता

Bihar Election 2025: तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा

तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा

Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल

Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल

आखिर कैसे बदलते बिहार की दिशा-दशा दिखा रहा पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान? 

आखिर कैसे बदलते बिहार की दिशा-दशा दिखा रहा पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान?

दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

क्रिकेट

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के नाम है. विराट ने इस मामले में सचिन को भी पछाड़ दिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि विराट और सचिन में कौन कितनी बार 99 रनों पर आउट हुआ है. इसी वजह से आज आपको बताएंगे कि वनडे में 99 रनों पर कौनसे भारतीय बल्लेबाज आउट हुए हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 07, 2025, 03:40 PM IST

1.क्रिस श्रीकांत

क्रिस श्रीकांत
1

क्रिस श्रीकांत ने 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे और वो 99 रन पर आउट होने वाले पहले भारतीय बने थे. 
 

2.वीवीएस लक्ष्मण

वीवीएस लक्ष्मण
2

वीवीएस लक्ष्मण साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक रन से अपने शतक से चूके थे. 
 

3.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
3

साल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ राहुल द्रविड़ ने 99 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया था और एक रन से अपना शतक चूक गए थे.
 

4.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
4

सचिन तेंदुलकर साल 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 99 रनों पर आउट हुए थे और इस लिस्ट में चौथे बल्लेबाज बन गए थे.
 

5.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
5

सचिन तेंदुलकर 2007 में ही इंग्लैंड के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे. 
 

6.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
6

साल 2007 में ही तीसरी बार सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे. सचिन वनडे में कुल 3 बार 99 रन पर आउट हो गए थे. 
 

7.विराट कोहली

विराट कोहली
7

विराट कोहली लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं. विराट 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक रन से अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे. 
 

8.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
8

रोहित शर्मा लिस्ट में 8वें बल्लेबाज हैं. रोहित 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे. हालांकि अब तक केवल 8 बार ही ऐसा हुआ है कि भारतीय बल्लेबाज 99 रनों पर आउट हुए हैं. 
 

