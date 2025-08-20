Twitter
Advertisement
Headlines

इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...

'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?

वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख

कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स

Asia Cup 2025 के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया, क्या UAE में प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ी?

ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन

ICC वनडे रैंकिंग में की लिस्ट से विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम गायब! यहां जानें क्यों हुआ ऐसा

कितनी भी कोशिश कर लें ठग, नहीं मांग पाएंगे GPay-PhonePe-Paytm से पैसे, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान

Former PM Rajiv Gandhi: जब राजीव गांधी पर हुआ था हमला, जानिए पूरी कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Constitutional Amendment Bill: क्या है 130वां संविधान संशोधन बिल? जिसमें जेल जाने वाले CM और मंत्रियों पर गिरेगी गाज, ममता ने बताया- लोकतंत्र की हत्या

क्या है 130वां संविधान संशोधन बिल? जिसमें जेल जाने वाले CM और मंत्रियों पर गिरेगी गाज, ममता ने बताया- लोकतंत्र की हत्या

'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?

'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?

Asia Cup 2025 के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया, क्या UAE में प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ी?

Asia Cup 2025 के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया, क्या UAE में प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ी?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...

इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...

वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख

इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 500 रुपये की वैल्यू है 5 लाख

HomePhotos

क्रिकेट

इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...

पूर्व भारतीय दिवंगत क्रिकेटर वीनू मांकड़ की डेथ एनिवर्सरी है. उन्होंने भारत के लिए काफी कुछ किया है और कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं. इतना ही नहीं टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत हासिल करने में 20 साल का समय लगा था. इस जीत के हीरो वीनू मांकड़ ही थे.

मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 05:41 PM IST

1.कब हुआ था वीनू मांकड़ का निधन?

कब हुआ था वीनू मांकड़ का निधन?
1

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर वीनू मांकड़ का निधन 21 अगस्त 1978 को महज 61 साल की उम्र में हो गया था. कल यानी गुरुवार को 21 अगस्त 2025 को उनकी डेथ एनिवर्सरी है. 
 

Advertisement

2.वीनू मांकड़ की वजह से टीम इंडिया ने दर्ज की थी अपनी पहली जीत

वीनू मांकड़ की वजह से टीम इंडिया ने दर्ज की थी अपनी पहली जीत
2

भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. लेकिन टीम को अपनी पहली जीत के लिए 20 साल लंबा इंतजार करना पड़ा था. साल 1952 में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत मिली थी और इसके हीरो वीनू मांकड़ ही थें, जिन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास का महानतम ऑलराउंडर माना जाता है.
 

3.मिल चुका है पद्मश्री अवॉर्ड

मिल चुका है पद्मश्री अवॉर्ड
3

भारत के लिए जी-जान लगाकर क्रिकेट खेलने वाले वीनू मांकड़ ने टीम इंडिया को अपना सबकुछ दे दिया था. इसी वजह से उन्हें भारत सरकार ने 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था. 
 

4.वीनू मांकड़ के नाम है 'मांकडिंग आउट'

वीनू मांकड़ के नाम है 'मांकडिंग आउट'
4

क्रिकेट में कई तरह से बल्लेबाज आउट हो सकता है, जिसमें एक मांकडिंग आउट भी है. ये आउट वीनू मांकड़ के नाम ही है. दरअसल, साल 1947 में वीनू ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बिल ब्राउन को रनआउट किया था. वीनू बॉलिंग कर रहे थे, जैसे ही ब्राउन क्रीज से बाहर निकले, तो वीनू ने उन्हें रनआउट कर दिया. तब वीनू ने ब्राउन को रनआउट करने से पहले चेतावनी दी थी. फिर वीनू ने ब्राउन को दो बार इसी तरह आउट किया था. लंबे समय तक इस तरह का बल्लेबाजों को रन आउट किया जाना 'मांकड़िंग' के रूप में चर्चित रहा था.  
 

TRENDING NOW

5.1 से 11 नंबर तक बैटिंग करने वाले पहले खिलाड़ी

1 से 11 नंबर तक बैटिंग करने वाले पहले खिलाड़ी
5

वीनू मांकड़ भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिसने 1 से लेकर 11 नंबर तक बल्लेबाजी की है. भारत के लिए रवि शास्त्री और फारूख इंजीनियर ने भी 1 से 10 नंबर तक बल्लेबाजी की है. लेकिन 11 नंबर तक सिर्फ मांकड़ ने ही बल्लेबाजी की है.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Dangerous Medicines List: पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
UP: पुलिस अंकल, हमारे पापा ने हमें पीटकर टॉयलेट में बंद रखा', थाने पहुंचकर मासूमों ने बताई दर्दनाक कहानी
पुलिस अंकल, हमारे पापा ने हमें पीटकर टॉयलेट में बंद रखा', थाने पहुंचकर मासूमों ने बताई दर्दनाक कहानी
UP Hit and Run Case: BJP नेता के बेटे ने BMW कार से युवक को रौंदा, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत
UP Hit and Run Case: BJP नेता के बेटे ने BMW कार से युवक को रौंदा, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत
Uric Acid Remedy: ये तीन पत्तियां खून में जमा यूरिक एसिड को बहा देंगी, गठिया-बाई का दर्द भी होने लगेगा कम
ये तीन पत्तियां खून में जमा यूरिक एसिड को बहा देंगी, गठिया-बाई का दर्द भी होने लगेगा कम
Sleeping Effects: रात में इतने घंटे की नींद आपके दिल को रखेंगी हेल्दी, ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट अटैक का कम हो जाएगा रिस्क
रात में इतने घंटे की नींद आपके दिल को रखेंगी हेल्दी, ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट अटैक का कम हो जाएगा रिस्क
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...
इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...
वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल
वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल
Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख
इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 500 रुपये की वैल्यू है 5 लाख
कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स
कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स
ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन
ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE