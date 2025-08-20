इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...

4 . वीनू मांकड़ के नाम है 'मांकडिंग आउट'

क्रिकेट में कई तरह से बल्लेबाज आउट हो सकता है, जिसमें एक मांकडिंग आउट भी है. ये आउट वीनू मांकड़ के नाम ही है. दरअसल, साल 1947 में वीनू ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बिल ब्राउन को रनआउट किया था. वीनू बॉलिंग कर रहे थे, जैसे ही ब्राउन क्रीज से बाहर निकले, तो वीनू ने उन्हें रनआउट कर दिया. तब वीनू ने ब्राउन को रनआउट करने से पहले चेतावनी दी थी. फिर वीनू ने ब्राउन को दो बार इसी तरह आउट किया था. लंबे समय तक इस तरह का बल्लेबाजों को रन आउट किया जाना 'मांकड़िंग' के रूप में चर्चित रहा था.

