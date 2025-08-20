इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 05:41 PM IST
1.कब हुआ था वीनू मांकड़ का निधन?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर वीनू मांकड़ का निधन 21 अगस्त 1978 को महज 61 साल की उम्र में हो गया था. कल यानी गुरुवार को 21 अगस्त 2025 को उनकी डेथ एनिवर्सरी है.
2.वीनू मांकड़ की वजह से टीम इंडिया ने दर्ज की थी अपनी पहली जीत
भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. लेकिन टीम को अपनी पहली जीत के लिए 20 साल लंबा इंतजार करना पड़ा था. साल 1952 में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत मिली थी और इसके हीरो वीनू मांकड़ ही थें, जिन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास का महानतम ऑलराउंडर माना जाता है.
3.मिल चुका है पद्मश्री अवॉर्ड
भारत के लिए जी-जान लगाकर क्रिकेट खेलने वाले वीनू मांकड़ ने टीम इंडिया को अपना सबकुछ दे दिया था. इसी वजह से उन्हें भारत सरकार ने 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था.
4.वीनू मांकड़ के नाम है 'मांकडिंग आउट'
क्रिकेट में कई तरह से बल्लेबाज आउट हो सकता है, जिसमें एक मांकडिंग आउट भी है. ये आउट वीनू मांकड़ के नाम ही है. दरअसल, साल 1947 में वीनू ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बिल ब्राउन को रनआउट किया था. वीनू बॉलिंग कर रहे थे, जैसे ही ब्राउन क्रीज से बाहर निकले, तो वीनू ने उन्हें रनआउट कर दिया. तब वीनू ने ब्राउन को रनआउट करने से पहले चेतावनी दी थी. फिर वीनू ने ब्राउन को दो बार इसी तरह आउट किया था. लंबे समय तक इस तरह का बल्लेबाजों को रन आउट किया जाना 'मांकड़िंग' के रूप में चर्चित रहा था.
5.1 से 11 नंबर तक बैटिंग करने वाले पहले खिलाड़ी
वीनू मांकड़ भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिसने 1 से लेकर 11 नंबर तक बल्लेबाजी की है. भारत के लिए रवि शास्त्री और फारूख इंजीनियर ने भी 1 से 10 नंबर तक बल्लेबाजी की है. लेकिन 11 नंबर तक सिर्फ मांकड़ ने ही बल्लेबाजी की है.