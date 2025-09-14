IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
Facial Hair Treatment: सिर्फ 15 मिनट में हटा देगा चेहरे से अनचाहे बाल, बस आजमा लें इन 3 में से कोई एक घरेलू उपाय
IND vs PAK मुकाबले से पहले तेजी से वायरल हो रहा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो, सोशल मीडिया पर दिखा जबरदस्त रिएक्शन
IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान में किसकी होगी जीत? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
Migraine Relief: माइग्रेन के दर्द से हो जाते हैं बेचैन? तो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं ये 3 घरेलू नुस्खे
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी
मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी
शिव भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं; असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया कौन है मेरा मालिक
LPG कनेक्शन को कैसे करें आधार से लिंक? सब्सिडी के लिए जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 14, 2025, 03:42 PM IST
1.अभिषेक शर्मा
भारतीय युवा बैटर अभिषेक शर्मा अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. पिछले मैच में उन्होंने 16 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 30 रन ठोक दिए थे. ऐसे में वो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं.
2.जसप्रीत बुमराह
जब भी जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, तो फिर पिच मायने नहीं रखती है. बुमराह किसी भी पिच पर दमदार और घातक प्रदर्शन करने का दम रखते हैं. पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा बुमराह का ही होगा.
3.शाहीन अफरीदी
लेफ्ट हैंडेड बॉलर शाहीन अफरीदी ने भारत के खिलाफ कई बार काफी घातक प्रदर्शन किया है और खासकर शुरुआती ओवरों में. ऐसे में गिल और अभिषेक को शुरुआत में उन्हें संभाल कर खेलना होगा.
4.मोहम्मद हारिस
पाकिस्तान ये युवा बैटर मोहम्मद हारिस भी अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. भारत को उन्हें जल्द से जल्द पवेलियन भेजना होगा. वरना वो काफी रन बना सकते हैं.
5.हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं और हारी हुई बाजी पलटने का दम रखते हैं.
6.कुलदीप यादव
कुलदीप यादव का नाम भी इस लिस्ट में है. स्पिन फ्रेंडली पिच के हिसाब से कुलदीप पाकिस्तान के लिए काल साबित हो सकते हैं.
7.सुफियान मुकीम
पाकिस्तानी के स्टार स्पिनर सुफियान मुकीम भी इस लिस्ट में शामिल है. दुबई की पिच स्पिन फ्रेंडली है, तो ऐसे में मुकीम घातक गेंदबाज साबित हो सकते हैं.