क्रिकेट

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला आज यानी रविवार 14 सितंबर को रात 8 बजे से दुबई में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच में दोनों टीमों के ये 5 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खतरा बन सकते हैं. यहां देखें लिस्ट में कौनसे खिलाड़ी शामिल हैं. 

मोहम्मद साबिर | Sep 14, 2025, 03:42 PM IST

1.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
1

भारतीय युवा बैटर अभिषेक शर्मा अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. पिछले मैच में उन्होंने 16 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 30 रन ठोक दिए थे. ऐसे में वो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं. 
 

2.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
2

जब भी जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, तो फिर पिच मायने नहीं रखती है. बुमराह किसी भी पिच पर दमदार और घातक प्रदर्शन करने का दम रखते हैं. पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा बुमराह का ही होगा.  
 

3.शाहीन अफरीदी

शाहीन अफरीदी
3

लेफ्ट हैंडेड बॉलर शाहीन अफरीदी ने भारत के खिलाफ कई बार काफी घातक प्रदर्शन किया है और खासकर शुरुआती ओवरों में. ऐसे में गिल और अभिषेक को शुरुआत में उन्हें संभाल कर खेलना होगा. 
 

4.मोहम्मद हारिस

मोहम्मद हारिस
4

पाकिस्तान ये युवा बैटर मोहम्मद हारिस भी अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. भारत को उन्हें जल्द से जल्द पवेलियन भेजना होगा. वरना वो काफी रन बना सकते हैं. 
 

5.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
5

हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं और हारी हुई बाजी पलटने का दम रखते हैं. 
 

6.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
6

कुलदीप यादव का नाम भी इस लिस्ट में है. स्पिन फ्रेंडली पिच के हिसाब से कुलदीप पाकिस्तान के लिए काल साबित हो सकते हैं. 
 

7.सुफियान मुकीम

सुफियान मुकीम
7

पाकिस्तानी के स्टार स्पिनर सुफियान मुकीम भी इस लिस्ट में शामिल है. दुबई की पिच स्पिन फ्रेंडली है, तो ऐसे में मुकीम घातक गेंदबाज साबित हो सकते हैं. 
 

