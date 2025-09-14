India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

1 . अभिषेक शर्मा

1

भारतीय युवा बैटर अभिषेक शर्मा अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. पिछले मैच में उन्होंने 16 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 30 रन ठोक दिए थे. ऐसे में वो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं.

