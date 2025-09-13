IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच
2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना
Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?
ट्रम्प के दबाव में किया जा रहा है? एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज
कर्नाटक में गणेश जुलूस के दौरान कैसे हुआ हादसा, कौन हैं जान गंवाने वाले 9 लोग? जानें पूरी कहानी
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर किंग कोहली
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 04:58 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान मुकाबला?
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो रात 8 बजे से शुरू होगा और इसका टॉस 7.30 बजे होगा.
2.भारत-पाकिस्तान T20I हेड टू हेड
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल इतिहास में अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 9 मैचों में जीत हासिल की है और पाकिस्तान ने केवल 3 मैच ही जीती है. हालांकि एक मुकाबला टाई रहा है.
3.एशिया कप टी20 में हेड टू हेड
एशिया कप टी20 इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 2 बार जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान एक बार जीता है. टी20 क्रिकेट में हमेशा से भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है.
4.एशिया कप 2025 में तीन बार हो सकती है भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत
इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक या दो नहीं बल्कि तीन बार भिड़ंत हो सकती है. दरअसल पहले दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में भिडेंगी. उसके बाद सुपर 4 में मुकाबला हो सकता है और अगर दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो फाइनल में तीसरी बार मुकाबला खेला जा सकता है.
5.दोनों टीमों का फुल स्क्वाड
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.
पाकिस्तान- सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमन, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहिबजादा, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम जूनियर.