India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?

5 . दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान- सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमन, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहिबजादा, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम जूनियर.

