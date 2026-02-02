FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज जनवरी 2026 में खेली गई थी. इस सीरीज में गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड 2026 सीरीज में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किया है?

मोहम्मद साबिर | Feb 02, 2026, 05:01 PM IST

1.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
1

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 4 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है. 
 

2.जैकब डफी

जैकब डफी
2

तेज गेंदबाज जैकब डफी ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 6 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.मिचेल सैंटनर

मिचेल सैंटनर
3

स्टार स्पिनर मिचेल सैंटनर ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 5 मैचों में 5 विकेट झटके हैं. 
 

4.ईश सोढ़ी

ईश सोढ़ी
4

कीवी स्पिनर ईश सोढ़ी ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 5 विकेट ही अपने नाम किए हैं.
 

5.अक्षर पटेल

अक्षर पटेल
5

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के 2 मैचों में 4 विकेट अपने नाम किया है. 
 

