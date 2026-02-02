IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 02, 2026, 05:01 PM IST
1.अर्शदीप सिंह
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 4 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है.
2.जैकब डफी
तेज गेंदबाज जैकब डफी ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 6 विकेट चटकाए हैं.
3.मिचेल सैंटनर
स्टार स्पिनर मिचेल सैंटनर ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 5 मैचों में 5 विकेट झटके हैं.
4.ईश सोढ़ी
कीवी स्पिनर ईश सोढ़ी ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 5 विकेट ही अपने नाम किए हैं.
5.अक्षर पटेल
भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के 2 मैचों में 4 विकेट अपने नाम किया है.