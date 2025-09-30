IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

5 . भारत-श्रीलंका का फुल स्क्वाड

टीम इंडिया- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़.

श्रीलंका- चमारी अथापथु, हासिनी परेरा, विशमी गुणरथने, हर्षिता समरविक्रमा, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, पियमी वाथसाला, इनोका राणावीरा, सुगंदिका दासनायका, उदेशिका प्रबोदानी, मल्की मदारा और अचिनी कुलसूर्या.

