IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम
All squads for ICC Cricket World Cup 2025: वनडे वर्ल्ड कप में एक दूसरे से भिड़ेंगी ये 8 टीमें, देखें सभी टीमों के फुल स्क्वाड
Stripes On Towel: क्यों तौलिए के किनारों पर बनी होती हैं पट्टियां? जानिए क्या होता है इसका मतलब
उपेंद्र कुशवाहा के पाले में पवन सिंह... तेज प्रताप बोले- इनका विवेक काम नहीं कर रहा, हर किसी के पैरों में गिर रहे
IND vs PAK: 5 अक्टूबर को फिर होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, जानें कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
Astro Remedies:पैसों की तंगी या विवाह में आ रही है बाधा तो आजमा लें इस नीले फूल के उपाय, झट से बन जाएंगे सभी काम
नवरात्रि में मंदिर के बाहर पहरा देता दिखा 'माता रानी का शेर', IFS अधिकारी ने शेयर किया अद्भुत वीडियो
स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
1 अक्टूबर से बदल रहे हैं ये 5 अहम नियम, आम जनता पर होगा सीधा असर
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 05:14 PM IST
1.कब शुरू हुआ वनडे वर्ल्ड कप?
30 सितंबर मंगलवार से आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है. वहीं इसका फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा.
2.कहां खेला जा रहा है भारत बनाम श्रीलंका मैच?
भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच आज यानी मंगलवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला दोपहर 3.30 बजे से खेला जा रहा है.
3.किस चैलन पर देखें भारत-श्रीलंका मैच?
भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.
4.फ्री में कहां देखें भारत-पाकिस्तान मैच?
वनडे वर्ल्ड कप 2025 इस बार सोनी लिव नहीं ब्लिक जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है. अगर आपको भी फ्री में मैच का लुत्फ उठाना है, जो आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
5.भारत-श्रीलंका का फुल स्क्वाड
टीम इंडिया- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़.
श्रीलंका- चमारी अथापथु, हासिनी परेरा, विशमी गुणरथने, हर्षिता समरविक्रमा, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, पियमी वाथसाला, इनोका राणावीरा, सुगंदिका दासनायका, उदेशिका प्रबोदानी, मल्की मदारा और अचिनी कुलसूर्या.