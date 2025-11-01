INDW vs SAW: ICC वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में कैसा है भारत-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड? दो बार टीम इंडिया को मिली है निराशा, देखें आंकड़े

क्रिकेट
राजा राम | Nov 01, 2025, 06:46 PM IST
1.ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश
भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा. टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने न सिर्फ फाइनल में प्रवेश किया बल्कि महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य पीछा कर के भी दिखाया.
2.भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में
भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है. इससे पहले 2005 और 2017 में टीम इंडिया खिताब के बेहद करीब पहुंचकर हार गई थी. इस बार हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीय टीम इतिहास बदलने के लिए तैयार है.
3.दक्षिण अफ्रीका पहली बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में
दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया है. दोनों ही टीमों के पास ट्रॉफी जीतकर नया चैंपियन बनने का सुनहरा मौका है.
4.हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 33 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने 20 मैच जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका को 12 मैचों में जीत मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.
5.क्रिकेट प्रेमियों को एक नया विश्व विजेता मिलेगा
फिलहाल, इतिहास, जोश और उम्मीदें सब कुछ दांव पर है. नवी मुंबई में 2 नवंबर को जब भारत और दक्षिण अफ्रीका भिड़ेंगे, तब क्रिकेट प्रेमियों को एक नया विश्व विजेता मिलेगा.