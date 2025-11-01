INDW vs SAW: ICC वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में कैसा है भारत-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड? दो बार टीम इंडिया को मिली है निराशा, देखें आंकड़े

1 . ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश

1

भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा. टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने न सिर्फ फाइनल में प्रवेश किया बल्कि महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य पीछा कर के भी दिखाया.