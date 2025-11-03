IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 03, 2025, 12:10 AM IST
1.IND-W के लिए वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट
43- झूलन गोस्वामी
32- दीप्ति शर्मा
31- डायना एडुल्जी
30- नीतू डेविड
30- पूर्णिमा राऊ
2.एक वर्ल्ड कप केसेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी
एलिसा हीली (2022) के बाद एक ही वर्ल्ड कप संस्करण (पुरुष या महिला) के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक लगाने वाली लॉरा वोल्वार्ड्ट दूसरी खिलाड़ी हैं.
3.महिला वनडे में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक
11 - मेग लैनिंग
8 - सुजी बेट्स
8 - लौरा वोल्वार्ड्ट
6 - चमारी अथापत्थु
6 - हेले मैथ्यूज
4.महिला वनडे में सर्वाधिक शतक
15 - मेग लैनिंग
14- स्मृति मंधाना
13 - सुजी बेट्स
12 - टैमी ब्यूमोंट
11 - लौरा वोल्वार्ड्ट
10 - नेट साइवर-ब्रंट
5.महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर
14 - लौरा वोल्वार्ड्ट (24 पारी)
13 - मिताली राज (36 पारी)
12 - डेबी हॉकले (43 पारी)
11 - चार्लोट एडवर्ड्स (28 पारी)
6.WC संस्करण में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर
5 - 1988 में डेबी हॉकले
5 - 2017 में एलिसे पेरी
5 - लौरा वोल्वार्ड्ट 2022 में
5 - लौरा वोल्वार्ड्ट 2025 में
7.एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन
511- लौरा वोल्वार्ड्ट 2025 में
509 - 2022 में एलिसा हीली
497 - राचेल हेन्स 2022 में
456 - 1997 में डेबी हॉकले
448 - 1988 में लिंडसे रीलर
8.महिला विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक छक्के
12 - 2025 में ऋचा घोष
12 - 2013 में डिएंड्रा डॉटिन
12 - लिजेल ली 2017 में
11- 2017 में हरमनप्रीत कौर
10 - 2025 में नादिन डी क्लर्क
9.टूर्नामेंट में 41-50 ओवरों में सर्वाधिक रन
185 - ऋचा घोष (एसआर: 165.17)
119 - नादिन डी क्लार्क (एसआर: 160.81)
110 - जेमिमा रोड्रिग्स (एसआर: 146.66)
103 - एशले गार्ंडर (एसआर: 160.93)
95 - स्नेह राणा (एसआर: 135.71)
10.बिना किसी व्यक्तिगत शतक के IND-W के लिए सर्वाधिक टोटल (वनडे)
330 बनाम AUS-W, विशाखापत्तनम, 2025 WC
314/9 बनाम WI-W, वडोदरा, 2024
298/7 बनाम एसए-डब्ल्यू, मुंबई डीवाईपी, 2025 डब्ल्यूसी
298/2 बनाम WI-W, धनबाद, 2004
284/6 बनाम इंग्लैंड-डब्ल्यू, इंदौर, 2025 विश्व कप