IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

10 . बिना किसी व्यक्तिगत शतक के IND-W के लिए सर्वाधिक टोटल (वनडे)

10

330 बनाम AUS-W, विशाखापत्तनम, 2025 WC

314/9 बनाम WI-W, वडोदरा, 2024

298/7 बनाम एसए-डब्ल्यू, मुंबई डीवाईपी, 2025 डब्ल्यूसी

298/2 बनाम WI-W, धनबाद, 2004

284/6 बनाम इंग्लैंड-डब्ल्यू, इंदौर, 2025 विश्व कप

