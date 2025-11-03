FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान

Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज

दीप्ति के ऑलराउंड प्रदर्शन के आगे ढेर हुई अफ्रीका, 52रनों से टीम इंडिया ने अपने नाम की पहली ट्रॉफी

Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

क्रिकेट

क्रिकेट

Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया है और पहला खिताब अपने नाम कर लिया है. आज आपको बताएंगे कि अब तक किन टीमों ने ट्रॉफी अपने नाम की है. 

मोहम्मद साबिर | Nov 03, 2025, 01:56 AM IST

1.भारतीय टीम

भारतीय टीम
1

टीम इंडिया ने 52 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. टीम ने 2025 में पहली बार खिताब अपने नाम किया है.
 

2.ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलियाई टीम
2

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने सबसे ज्यादा 7 खिताब अपने नाम किए हैं. टीम ने 1978, 1982, 1993, 1997, 2005, 2013 और 2022 में खिताब जीता था. 
 

3.इंग्लैंड की टीम

इंग्लैंड की टीम
3

इंग्लैंड की महिला टीम ने चार बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. उन्होंने 1973, 1993, 2009 और 2017 में ट्रॉफी जीती थी. 
 

4.न्यूजीलैंड की टीम

न्यूजीलैंड की टीम
4

न्यूजीलैंड का नाम भी लिस्ट में है. टीम ने साल 2000 में एक बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है.  
 

5.ऐसा रहा वर्ल्ड कप 2025 फाइनल

ऐसा रहा वर्ल्ड कप 2025 फाइनल
5

टीम इंडिया ने फाइनल में पहले खेलते हुए 298 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए शैफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए. वहीं साउथ अफ्रीका 45.3 ओवरों में 246 रनों पर ढेर हो गई और 52 रनों से मुकाबला हार गई. टीम के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार शतकीय पारी खेली. लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सकी. 
 

