Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

5 . ऐसा रहा वर्ल्ड कप 2025 फाइनल

5

टीम इंडिया ने फाइनल में पहले खेलते हुए 298 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए शैफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए. वहीं साउथ अफ्रीका 45.3 ओवरों में 246 रनों पर ढेर हो गई और 52 रनों से मुकाबला हार गई. टीम के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार शतकीय पारी खेली. लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सकी.

