Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 03, 2025, 01:56 AM IST
1.भारतीय टीम
टीम इंडिया ने 52 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. टीम ने 2025 में पहली बार खिताब अपने नाम किया है.
2.ऑस्ट्रेलियाई टीम
ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने सबसे ज्यादा 7 खिताब अपने नाम किए हैं. टीम ने 1978, 1982, 1993, 1997, 2005, 2013 और 2022 में खिताब जीता था.
3.इंग्लैंड की टीम
इंग्लैंड की महिला टीम ने चार बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. उन्होंने 1973, 1993, 2009 और 2017 में ट्रॉफी जीती थी.
4.न्यूजीलैंड की टीम
न्यूजीलैंड का नाम भी लिस्ट में है. टीम ने साल 2000 में एक बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है.
5.ऐसा रहा वर्ल्ड कप 2025 फाइनल
टीम इंडिया ने फाइनल में पहले खेलते हुए 298 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए शैफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए. वहीं साउथ अफ्रीका 45.3 ओवरों में 246 रनों पर ढेर हो गई और 52 रनों से मुकाबला हार गई. टीम के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार शतकीय पारी खेली. लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सकी.