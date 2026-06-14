T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंझाना ने रचा इतिहास

3 . हरमनप्रीत कौर

3

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 5 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया हुआ है.

