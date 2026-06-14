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T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंझाना ने रचा इतिहास

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T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंझाना ने रचा इतिहास

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में स्मृति मंधाना ने 68 रनों की शानदार पारी खेली और इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 14, 2026, 08:35 PM IST

1.मिताली राज

मिताली राज
1

भारतीय महिला दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान मिताली राज का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 23 पारियों में 5 बार 50 प्लस स्कोर किया है. 
 

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2.स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना
2

भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रचा है और उन्होंने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 26 पारियों में 5 बार 50 प्लस स्कोर किया है. 
 

3.हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर
3

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 5 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया हुआ है. 
 

4.पूनम राउत

पूनम राउत
4

भारतीय टीम की दिग्गज बल्लेबाज पूनम राउत ने टी20 वर्ल्ड कप की 15 पारियों में 3 बार फिफ्टी प्लस स्कोर किया हुआ है. 
(ALL Photo: ESPN)

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