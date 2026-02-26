T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 26, 2026, 03:53 PM IST
1.भारत बनाम जिम्बाब्वे 2015
भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2015 में हरारे स्पोर्ट्स क्लब मुकाबला खेला गया था. इस मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 10 रनों से हराया था. टी20 इंटरनेशनल में भारत पर जिम्बाब्वे की पहली जीत थी.
2.भारत बनाम जिम्बाब्वे 2016
साल 2016 में भारत जिम्बाब्वे के दौरे पर थी, जहां हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला खेला गया था. ये मैच काफी लो स्कोरिंग मैच था. इस मैच में टीम इंडिया को 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.
3.भारत बनाम जिम्बाब्वे 2024
साल 2014 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में ही मैच खेला गया था. इस मैच में जिम्बाब्वे ने 13 रनों से जीत हासिल की थी. हालांकि गौतम गंभीर ने बतौर हेड कोचिंग का जिम्मा लिया था और उनके कार्यकाल में टीम इंडिया का पहला टूर भी था, जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच गंवाना प़ड़ा था.
4.अब तक इतनी हारी टीम इंडिया
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने अब तक सिर्फ तीन बार मुकाबला गंवाया है. टीम को पिछली बार दो साल पहले मिली थी.
5.इस बार कब और कहां खेला जाएगा मैच?
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होा.