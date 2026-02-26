T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

3 . भारत बनाम जिम्बाब्वे 2024

3

साल 2014 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में ही मैच खेला गया था. इस मैच में जिम्बाब्वे ने 13 रनों से जीत हासिल की थी. हालांकि गौतम गंभीर ने बतौर हेड कोचिंग का जिम्मा लिया था और उनके कार्यकाल में टीम इंडिया का पहला टूर भी था, जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच गंवाना प़ड़ा था.

