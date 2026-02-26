FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM मोदी- नेतन्याहू के बीच बैठक में समझौते, भारत-इजरायल के बीच कई अहम समझौते, भारत-इजरायल में शिक्षा, AI के क्षेत्र में समझौता

NCERT की 8वीं कक्षा की बुक में ऐसा क्या लिखा है? जिससे भड़क गए CJI, बोले- माफी के लायक नहीं

Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह

क्रिकेट

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला जाना है. भारत के लिए ये मैच करो या मरो होने वाला है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि टी20 इंटरनेशनल में अब तक जिम्बाब्वे ने कितन बार भारत को हराया है?

मोहम्मद साबिर | Feb 26, 2026, 03:53 PM IST

1.भारत बनाम जिम्बाब्वे 2015

भारत बनाम जिम्बाब्वे 2015
1

भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2015 में हरारे स्पोर्ट्स क्लब मुकाबला खेला गया था. इस मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 10 रनों से हराया था. टी20 इंटरनेशनल में भारत पर जिम्बाब्वे की पहली जीत थी. 
 

2.भारत बनाम जिम्बाब्वे 2016

भारत बनाम जिम्बाब्वे 2016
2

साल 2016 में भारत जिम्बाब्वे के दौरे पर थी, जहां हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला खेला गया था. ये मैच काफी लो स्कोरिंग मैच था. इस मैच में टीम इंडिया को 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. 
 

3.भारत बनाम जिम्बाब्वे 2024

भारत बनाम जिम्बाब्वे 2024
3

साल 2014 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में ही मैच खेला गया था. इस मैच में जिम्बाब्वे ने 13 रनों से जीत हासिल की थी. हालांकि गौतम गंभीर ने बतौर हेड कोचिंग का जिम्मा लिया था और उनके कार्यकाल में टीम इंडिया का पहला टूर भी था, जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच गंवाना प़ड़ा था. 
 

4.अब तक इतनी हारी टीम इंडिया

अब तक इतनी हारी टीम इंडिया
4

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने अब तक सिर्फ तीन बार मुकाबला गंवाया है. टीम को पिछली बार दो साल पहले मिली थी. 
 

5.इस बार कब और कहां खेला जाएगा मैच?

इस बार कब और कहां खेला जाएगा मैच?
5

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होा. 
 

