T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 01, 2026, 11:08 PM IST
1.भारत बनाम वेस्टइंडीज 2026
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने 196 रनों का लक्ष्य पूरा किया है, जो इतिहास का सबसे बड़ा और पहला 180 प्लस रन चेज है. इस मैच में संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन बनाए हैं.
2.भारत बनाम साउथ अफ्रीका 2014
टी20 वर्ल्ड कप 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने 173 रनों का टारगेट चेज किया था.
3.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2016
टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2016 में 161 रनों के लक्ष्य को पूरा किया था.
4.भारत बनाम पाकिस्तान 2022
पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में 160 रनों का टारगेट चेज किया था.
5.भारत बनाम बांग्लादेश 2014
भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पांचवां सबसे बड़ा टोटल चेज किया है. टी20 वर्ल्ड कप 2014 में टीम इंडिया ने 139 रन चेज किए थे.