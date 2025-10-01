IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 01, 2025, 04:37 PM IST
1.कहां खेला जाएगा पहला मैच?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.
2.कैसी है अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाना है. हालांकि ये मैच हरी पिच पर हो सकता है. क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच पर काफी घास देखी गई थी. ये लाल मिट्टी की पिच है, जिसपर थोड़ी बहुत खास रहने की उम्मीद है. घास के कारण तेज गेंदबाजों को अच्छा खासा बाउंस मिलता है. वहीं घास न होती, तो स्पिनर्स का दबदबा होता. ऐसे में जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा और पिच पर दरारे आएंगी, वैसे-वैसे खेल पर स्पिनर्स हावी हो सकते हैं. यहां पर अगर बल्लेबाज धैर्य से बैटिंग करता है, तो वो रन बना सकता है.
3.भारत-वेस्टइंडीज के हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास से अब तक 100 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 23 जीते और वेस्टइंडीज ने 30 मुकाबले अपने नाम किए हैं. हालांकि 47 मैच ड्रॉ रहे हैं. वहीं टीम इंडिया ने 13 घरेलू मैच जीते हैं. वेस्टइंडीज ने साल 2002 के बाद से भारत में कोई भी टेस्ट नहीं जीता है.
4.कैसा रहेगा मौसम का हाल?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले मैच के दौरान बारिश देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अहमदाबाद में 2 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी है. हालांकि मैच के पहले दिन बारिश होने की पूरी संभावना है. हालांकि तीसरे और दूसरे दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. लेकिन चौथे और 5वें दिन बारिश फिर खलल डाल सकती है.
5.दोनों टीमों का फुल स्क्वाड
टीम इंडिया- देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.
वेस्टइंडीज- एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), तेविन इमलाच (विकेट कीपर), एंडरसन फिलिप, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स और जोमेल वारिकन.