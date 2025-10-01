IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच

2 . कैसी है अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट?

2

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाना है. हालांकि ये मैच हरी पिच पर हो सकता है. क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच पर काफी घास देखी गई थी. ये लाल मिट्टी की पिच है, जिसपर थोड़ी बहुत खास रहने की उम्मीद है. घास के कारण तेज गेंदबाजों को अच्छा खासा बाउंस मिलता है. वहीं घास न होती, तो स्पिनर्स का दबदबा होता. ऐसे में जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा और पिच पर दरारे आएंगी, वैसे-वैसे खेल पर स्पिनर्स हावी हो सकते हैं. यहां पर अगर बल्लेबाज धैर्य से बैटिंग करता है, तो वो रन बना सकता है.

