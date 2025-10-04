IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया

1 . एक पारी और 140 रनों से जीती टीम इंडिया

वेस्टइंडीज की अपनी दूसरी पारी में 40 ओवरों में 146 रन रन ही बना सकी. टीम के लिए एलिक अथानाजे 38, जस्टिन ग्रीव्स 25 और जेडन सील्स ने 22 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा जॉन कैंप्बेल 14, चंद्रपॉल 8, ब्रेंडन किंग 5, रोस्टन चेज 1, शाई होप 1, जोमेल वैरिकन 0, खैरी पियर ने नाबाद 14 और जोहन लेन ने 4 रनों की पारी खेली. हालांकि टीम इंडिया ने ये मुकाबला एक पारी और 140 रनों से अपने नाम कर लिया है.

