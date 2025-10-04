FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद में 2 अक्टूबर से खेला जा रहा था, जिसके तीसरे दिन के खेल के दौरान टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है. मोहम्मद सिराज ने पूरे मैच में खाफी शानदार गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 04, 2025, 01:23 PM IST

1.एक पारी और 140 रनों से जीती टीम इंडिया

एक पारी और 140 रनों से जीती टीम इंडिया
1

वेस्टइंडीज की अपनी दूसरी पारी में 40 ओवरों में 146 रन रन ही बना सकी. टीम के लिए एलिक अथानाजे 38, जस्टिन ग्रीव्स 25  और जेडन सील्स ने 22 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा जॉन कैंप्बेल 14, चंद्रपॉल 8, ब्रेंडन किंग 5, रोस्टन चेज 1, शाई होप 1, जोमेल वैरिकन 0, खैरी पियर ने नाबाद 14 और जोहन लेन ने 4 रनों की पारी खेली. हालांकि टीम इंडिया ने ये मुकाबला एक पारी और 140 रनों से अपने नाम कर लिया है. 
 

2.भारत ने बनाई थी 286 रनों की बढ़त

भारत ने बनाई थी 286 रनों की बढ़त
2

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 रनों पर रोक दिया था. उसके बाद केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा के शतक के बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 448 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके साथ टीम ने 286 रनों की विशाल बढ़त बना ली थी. अब टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 146 रनों पर ढेर कर दिया. भारत ने एक पारी और 140 रनों से जीत हासिल की है. 
 

3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
3

अहमदाबाद टेस्ट में मोहम्मद सिराज का जलवा रहा. उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3 कुल 7 विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा ने  4-4 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 और वॉशिंगटन सुंदर 2 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं वेस्टइंडीज के लिए रोस्टन चेज 2, खैरी पियर, वैरिकन और जेडन सील्स ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. 
 

4.टीम इंडिया की पहली पारी

टीम इंडिया की पहली पारी
4

टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाए थे और पारी घोषित कर दी थी. टीम के लिए ध्रुव जुरेल ने 125, रवींद्र जडेजा ने नाबाज 104 और केएल राहुल ने 100 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन बनाए. वहीं यशस्वी जायसवाल 36, साई सुदर्शन 7 और वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 9 रन बनाए हैं. इसके साथ ही पहली पारी के बाद भारतीय टीम ने 286 रनों की विशाल बढ़त बना ली थी. 
 

5.वेस्टइंडीज की पहली पारी

वेस्टइंडीज की पहली पारी
5

वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रनों पर ढेर हो गई थी. टीम के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप 26, रोस्टन चेज 24, ब्रेंडन किंग 13,  एलिक एथानेज 12, खैरी पिएरे 11, जॉन कैंप्बेल 8, वैरिकन 8, जोहन लेन 1, जेडन सील्स नाबाद 6 और चंद्रपॉल 0 रन बना सके थे. 
 

