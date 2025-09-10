FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs UAE Highlights: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच

एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में यूएई ने भारत को 57 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 ओवरों में ही पूरा कर लिया. भारत ने ये मुकाबला 15.3 ओवर और 9 विकेट से एशिया कप 2025 का अपना पहला मैच जीता है. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने काफी घातक गेंदबाजी.

मोहम्मद साबिर | Sep 10, 2025, 09:39 PM IST

1.भारत ने 5 ओवर में चेज किया टारगेट

भारत ने 5 ओवर में चेज किया टारगेट
1

यूएई ने भारत को 58 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 4.3 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लिए और 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. भारत ने एशिया कप 2025 का अपना पहला मैच 15.3 ओवर और 9 विकेट रहते जीता है. 
 

2.सबसे कम गेंदों में पूरा होने वाला T20I मैच

सबसे कम गेंदों में पूरा होने वाला T20I मैच
2

93 नैदरलैंड्स बनाम एसएल चैटोग्राम 2014
99 ओमान बनाम इंग्लैंड नॉर्थ साउंड 2024
103 नैदरलैंड्स बनाम श्रीलंका शारजाह 2021
106 यूएई बनाम भारत दुबई 2025
 

3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
3

भारत और यूएई के बीच मुकाबले में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. उन्होंने कुल 4 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा शिवम दुबे ने 3 विकेट चटकाए. जबकि जसप्रीत बुमराह, अक्षर  पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. वहीं यूएई के लिए जुनैद सद्दीक को केवल 1 विकेट मिली. 
 

4.ऐसी रही यूएई की पारी

ऐसी रही यूएई की पारी
4

टॉस हारने के बाद यूएई पहले बल्लेबाजी कर रही थी. हालांकि टीम ने काफी विस्फोटक शुरुआत की और ऐसा लग रहा था कि टीम बड़ा स्कोर बना सकती है. लेकिन फिर एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते चले गए. अलीशान शराफू ने 22 और कप्तान मोहम्मद वसीम ने 19 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेली. इसके अलावा कोई बल्लेबाज 5 रन भी नहीं बना सका, जिसकी वजह से टीम 13.1 ओवरों में 57 रन बना सकी और ऑलआउट हो गई. 
 

TRENDING NOW

5.दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
5

भारत- अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

यूएई- मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी और सिमरनजीत सिंह.
 

