T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 27, 2025, 11:37 PM IST
1.अब तक कितने खेले सुपर ओवर?
भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल इतिहास में अब तक 7 बार सुपर ओवर खेला है, जिसमें से टीम एक भी मैच नहीं हारी है. पाकिस्तान समेत न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सुपर ओवर खेल चुकी है.
2.भारत-पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2007 में डरबन में सुपर ओवर हुआ था. भारत का ये पहला सुपर ओवर था. लेकिन टीम इंडिया ने जीत हासल की थी.
3.भारत-न्यूजीलैंड
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन बार सुपर ओवर खेला है. पहली और दूसरी बार 2020 में और फिर तीसरी बार 2022 में सुपर ओवर खेला और दोनों बार ही टीम इंडिया ने जीत हासिल की.
4.भारत-अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के खिलाफ साल 2024 में टीम इंडिया ने सुपर ओवर खेला था और जीत हासिल की थी.
5.भारत-श्रीलंका
भारत ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक दो बार सुपर ओवर खेला है. पहली बार साल 2024 में और अब एशिया कप सुपर 4 में सुपर ओवर खेला. इन दोनों बार भारत ने बाजी मारी है.