T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

1 . अब तक कितने खेले सुपर ओवर?

भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल इतिहास में अब तक 7 बार सुपर ओवर खेला है, जिसमें से टीम एक भी मैच नहीं हारी है. पाकिस्तान समेत न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सुपर ओवर खेल चुकी है.

