Shubman Gill Records: श्रीलंका टेस्ट सीरीज में इन 5 रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं शुभमन गिल, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

3 . WTC में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक पूरे कर सकते हैं गिल

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शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. गिल ने WTC 2025-27 में 5 शतक बनाए हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट ने 13 पारियों में 5 शतक बनाए हैं और वो पहले पायदान पर हैं. लेकिन गिल एक शतक बनाते ही उनके रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

