पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल

3 . रणजी प्लेयर पिता को हुआ कैंसर

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सारांश जैन के पिता का नाम सुबोध जैन है, जो मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं. सुबोध जैन का भी सपना था कि वो भारतीय जर्सी पहनकर मैदान पर खेलें, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका. हालांकि, सारांश जैन को पिता सुबोध जैन को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी. उन्हें मुंह का कैंसर था और सर्जरी के बाद सुबोध बोल नहीं पाते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे सारांश को पर्ची पर लिखकर दिया कि वो भारतीय जर्सी पहने और देश के लिए योगदान दें.

