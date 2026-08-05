पिता का सपना पूरा करेगा उनका 'लाडला', पहले खेले रणजी फिर हुआ कैंसर, अब बेटा भारतीय जर्सी में मचाएगा धमाल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 05, 2026, 05:07 PM IST
1.टेस्ट सीरीज के इस नाम से हैरान पड़ गए फैंस
भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने वाला है. बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में एक नाम ऐसा भी है, जिससे देखकर फैंस काफी हैरान रह गए थे. बोर्ड ने श्रीलंका सीरीज के लिए सारांश जैन को मौका दिया है.
2.श्रीलंका सीरीज में क्यों मिला सारांश का मौका?
भारतीय टीम में बीते कुछ दिनों में खिलाड़ी लगातार चोटिल हो रहे हैं, जिसमें वाशिंगटन सुंदर का नाम भी शामिल है. बोर्ड ने टीम में रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार को चुना है. लेकिन वांशिंगटन और अक्षर पटेल टीम का हिस्सा नहीं है. हालांकि सारांश जैन ने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है और सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. ऐसे में सारांश राइट-आर्म फिंगर स्पिनर की भुमिका निभाएंगे और साथ ही निचले क्रम पर अपने बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं.
3.रणजी प्लेयर पिता को हुआ कैंसर
सारांश जैन के पिता का नाम सुबोध जैन है, जो मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं. सुबोध जैन का भी सपना था कि वो भारतीय जर्सी पहनकर मैदान पर खेलें, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका. हालांकि, सारांश जैन को पिता सुबोध जैन को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी. उन्हें मुंह का कैंसर था और सर्जरी के बाद सुबोध बोल नहीं पाते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे सारांश को पर्ची पर लिखकर दिया कि वो भारतीय जर्सी पहने और देश के लिए योगदान दें.
4.क्या रहा सारांश का घरेलू रिकॉर्ड?
सारांश जैन ने साल 2014-15 में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था. सारांश भी अपने पिता की तरह रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं. सारांश एक शानदार ऑलराउंडर हैं और उन्होंने 52 फर्स्ट क्लास मैचों में 31 से अधिक औसत के साथ 2000 रन बनाए हैं और साथ ही 188 विकेट भी अपने नाम किए हैं.
5.श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी डार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.