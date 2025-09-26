FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी

IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी

एशिया कप 2025 सुपर 4 का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था. इस मैच में भारत ने 202 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में श्रीलंका ने भी 202 रन बोर्ड पर बना दिया, जिसके बाद सुपर ओवर के जरिए नतीजा निकला है.

मोहम्मद साबिर | Sep 26, 2025, 11:39 PM IST

1.श्रीलंका को मिला था 203 रनों का लक्ष्य

श्रीलंका को मिला था 203 रनों का लक्ष्य
1

भारत ने श्रीलंका के सामने 203 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना लिए और स्कोर बराबरा कर लिया. टीम के लिए पथुम निसांका ने 107 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कुसल परेरा ने 58 रन बनाए. हालांकि कुसल मेंडिस 0, चरिथ असालंका 5 रन, कामिंडु मेंडिस 3, दासुन शनाका नाबाद 22 और जेनिथ लियांगे नाबाद 2 रन बना सके. 
 

2.टीम इंडिया ने जीता सुपर ओवर

टीम इंडिया ने जीता सुपर ओवर
2

श्रीलंका के लिए सुपर ओवर में कुसल परेरा और दासुन शनाका उतरे थे और भारत के लिए अर्शदीप सिंह ओवर डाल रहे थे. ऐसा रहा पूरा ओवर- W.1.0.WD.0.W. श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रन का टारगेट दिया. 
 
टीम इंडिया के लिए सुपर ओवर में सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल मैदान पर आए. श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने ओवर फेंका. लेकिन सूर्यकुमार ने पहली ही गेंद पर दौड़कर तीन रन लेकर मैच जिता दिया. ऐसा रहा ओवर- 3

3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
3

भारत और श्रीलंका के बीच सबसे ज्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है. वहीं श्रीलंका के लिए महीश तीक्षणा, चमीरा, हसरंगा, शनाका और असालंका ने 1-1 विकेट चटकाए हैं. 
 

4.ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी
4

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए थे. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रनों की पारी खेली और अक्षर पटेल ने नाबाद 21 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन 39, शुभमन गिल 4, हार्दिक पांड्या 2 और सूर्यकुमार यादव ने 12 रन बनाए. 
 

5.एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
5

भारत और श्रीलंका दोनों ने ही एशिया कप 2025 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में 202 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ने भी 202 रन बना लिए और रनों में बराबरी कर ली, जिसके बाद सुपर ओवर खेला गया था. हालांकि टूर्नामेंट में इससे पहले अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 में 188 रनों का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था. 
 

