IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी

1 . श्रीलंका को मिला था 203 रनों का लक्ष्य

भारत ने श्रीलंका के सामने 203 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना लिए और स्कोर बराबरा कर लिया. टीम के लिए पथुम निसांका ने 107 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कुसल परेरा ने 58 रन बनाए. हालांकि कुसल मेंडिस 0, चरिथ असालंका 5 रन, कामिंडु मेंडिस 3, दासुन शनाका नाबाद 22 और जेनिथ लियांगे नाबाद 2 रन बना सके.

