IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी
कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम
क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज
Rashifal 27 September 2025: इन राशि के जातक आज सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Navratri Day 5 Puja Vidhi: नवरात्रि के पांचवे दिन ऐसे करें स्कंदमाता की पूजा, जानें विधि, भोग से लेकर बीज मंत्र और आरती
बेहद आलीशान है Abhishek Sharma का लग्जरी घर, देखें इनसाइड तस्वीरें; जानें कितनी है नेटवर्थ
Habits Of Sycophant: चापलूस लोगों की निशानी होती हैं ये 5 आदतें, इनसे दूर रहने में ही है भलाई
रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 26, 2025, 11:39 PM IST
1.श्रीलंका को मिला था 203 रनों का लक्ष्य
भारत ने श्रीलंका के सामने 203 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना लिए और स्कोर बराबरा कर लिया. टीम के लिए पथुम निसांका ने 107 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कुसल परेरा ने 58 रन बनाए. हालांकि कुसल मेंडिस 0, चरिथ असालंका 5 रन, कामिंडु मेंडिस 3, दासुन शनाका नाबाद 22 और जेनिथ लियांगे नाबाद 2 रन बना सके.
2.टीम इंडिया ने जीता सुपर ओवर
श्रीलंका के लिए सुपर ओवर में कुसल परेरा और दासुन शनाका उतरे थे और भारत के लिए अर्शदीप सिंह ओवर डाल रहे थे. ऐसा रहा पूरा ओवर- W.1.0.WD.0.W. श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रन का टारगेट दिया.
टीम इंडिया के लिए सुपर ओवर में सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल मैदान पर आए. श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने ओवर फेंका. लेकिन सूर्यकुमार ने पहली ही गेंद पर दौड़कर तीन रन लेकर मैच जिता दिया. ऐसा रहा ओवर- 3
3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
भारत और श्रीलंका के बीच सबसे ज्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है. वहीं श्रीलंका के लिए महीश तीक्षणा, चमीरा, हसरंगा, शनाका और असालंका ने 1-1 विकेट चटकाए हैं.
4.ऐसी रही टीम इंडिया की पारी
भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए थे. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रनों की पारी खेली और अक्षर पटेल ने नाबाद 21 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन 39, शुभमन गिल 4, हार्दिक पांड्या 2 और सूर्यकुमार यादव ने 12 रन बनाए.
5.एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
भारत और श्रीलंका दोनों ने ही एशिया कप 2025 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में 202 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ने भी 202 रन बना लिए और रनों में बराबरी कर ली, जिसके बाद सुपर ओवर खेला गया था. हालांकि टूर्नामेंट में इससे पहले अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 में 188 रनों का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था.