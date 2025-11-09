India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 09, 2025, 08:23 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ 45 पारियों में 1741 रन बनाए हैं.
2.जैक्स कैलिस
साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस ने भारत के खिलाफ 31 पारियों में 1734 रन ठोके हैं और दूसरे स्थान पर हैं.
3.हाशिम अमला
साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला ने भारत के खिलाफ 37 पारियों में 1528 रन जड़े हैं.
4.विराट कोहली
भारत के विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 पारियों में 1408 रन बनाए हैं और चौथे स्थान पर हैं.
5.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ 35 पारियों में 1334 रन ठोके हैं और उनका नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.