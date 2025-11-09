India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

5 . एबी डिविलियर्स

5

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ 35 पारियों में 1334 रन ठोके हैं और उनका नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.

