T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया

मोहम्मद साबिर | Feb 23, 2026, 05:13 PM IST
1.न्यूजीलैंड बनाम भारत
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया सिर्फ 79 रनों पर ही ढेर हो गई थी.
2.न्यूजीलैंड बनाम भारत
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में भारत के आंकड़े कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं और टीम कीवी के खिलाफ बेबस हो जाती है. दूसरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 107 रनों पर ही ढेर हो गई थी.
3.साउथ अफ्रीका बनाम भारत
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया 111 रनों पर ही ढेर हो गई थी और लिस्ट में तीसरा सबसे छोटा स्कोर बना लिया.
4.साउथ अफ्रीका बनाम भारत
भारतीय टीम 2026 से पहले 2009 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 118 रनों का स्कोर बना सकी थी.
5.पाकिस्तान बनाम भारत
2024 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन बोर्ड पर लगाए थे, जो टीम का टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5वां सबसे छोटा टोटल है.