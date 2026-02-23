FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने Zee News से कहा, पद क्यों छोड़ें, आरोप की जांच हो. समय सब चीज साफ कर देगादूध का दूध. पानी का पानी हो जाएगा. कानून का सम्मान करते हैं. कोर्ट सवाल पूछेगा जवाब देंगे. | छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में IED ब्लास्ट, डोमिनेशन के दौरान IED ब्लास्ट हुआ, IED ब्लास्ट में STF का एक जवान घायल | अमेरिकी-पाकिस्तानी नोटों से जुड़े 2 गुब्बारे मिले, J&K-सुरक्षा एजेंसियां नोटों की जांच करने में जुटी, J&K के अखनूर सेक्टर में संदिग्ध गुब्बारे मिले.

Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय

Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया

उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का मुकाबला खेला गया था. इस दौरान टीम इंडिया 111 रनों पर ही ढेर हो गई और अपने नाम शर्मनार रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे छोटे टोटल कौनसे हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 23, 2026, 05:13 PM IST

1.न्यूजीलैंड बनाम भारत

न्यूजीलैंड बनाम भारत
1

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया सिर्फ 79 रनों पर ही ढेर हो गई थी. 
 

2.न्यूजीलैंड बनाम भारत

न्यूजीलैंड बनाम भारत
2

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में भारत के आंकड़े कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं और टीम कीवी के खिलाफ बेबस हो जाती है. दूसरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 107 रनों पर ही ढेर हो गई थी. 
 

3.साउथ अफ्रीका बनाम भारत

साउथ अफ्रीका बनाम भारत
3

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया 111 रनों पर ही ढेर हो गई थी और लिस्ट में तीसरा सबसे छोटा स्कोर बना लिया. 
 

4.साउथ अफ्रीका बनाम भारत

साउथ अफ्रीका बनाम भारत
4

भारतीय टीम 2026 से पहले 2009 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 118 रनों  का स्कोर बना सकी थी. 
 

5.पाकिस्तान बनाम भारत

पाकिस्तान बनाम भारत
5

2024 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन बोर्ड पर लगाए थे, जो टीम का टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5वां सबसे छोटा टोटल है. 
 

धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
