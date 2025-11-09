IND vs SA Live Streaming: फ्री में कब और कहां होगी भारत-साउथ अफ्रीका की लाइव स्ट्रीमिंग, एक क्लिक में जानें डिटेल्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 09, 2025, 01:51 PM IST
1.फ्री में कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. वहीं जियो यूजर्स मुफ्त में इसका मजा उठा सकते हैं.
2.टीवी पर कहां होगा प्रसारण?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी और इंग्लिश भाषा में होगा.
3.टेस्ट-वनडे या टी20 कौनसी सीरीज होगी पहले?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का आगाज 14 नवंबर सो होने वाला है. दोनों टीमें दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगी. उसके बाज तीन वनडे मैचों की सीरीज और फिर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे.
4.भारत-साउथ अफ्रीका का पूरा शेड्यूल
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट, 26 नवंबर (कोलकाता)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका,दूसरा टेस्ट, 22 नवंबर (गुवाहाटी)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला वनडे, 30 नवंबर (रांची)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा वनडे, 3 दिसंबर (रायपुर)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, तीसरा वनडे, 6 दिसंबर (विशाखापट्टनम)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला टी20, 9 दिसंबर (कटक)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टी20, 11 दिसंबर (न्यू चंडीगढ़)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, तीसरा टी20, 14 दिसंबर (धर्मशाला)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, चौथा टी20, 17 दिसंबर (लखनऊ)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 5वां टी20, 19 दिसंबर (अहमदाबाद)
5.साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और आकाश दीप.