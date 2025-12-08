FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लखनऊ: कफ सिरप रैकेट के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि, DGP का बयान- बांग्लादेश और नेपाल में भी सप्लाय होने की आशंका | 1500 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक्टर सोनू सूद और पहलवान द ग्रेट खली को कानपुर पुलिस ने भेजा नोटिस | विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गज़ल होटल मामले में हाईकोर्ट ने दोनों भाईयों की अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Herbal Tea: आलस-थकान भगाने के लिए कैफीन नहीं, पिएं ये हर्बल-टी, दिमाग होगा रिफ्रेश और तेज होगी याददाश्त

Herbal Tea: आलस-थकान भगाने के लिए कैफीन नहीं, पिएं ये हर्बल-टी, दिमाग होगा रिफ्रेश और तेज होगी याददाश्त

क्या 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के बंद हो गए? RBI ने इस कनफ्यूजन को लेकर दिया बड़ा अपडेट

क्या 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के बंद हो गए? RBI ने इस कनफ्यूजन को लेकर दिया बड़ा अपडेट

टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  

वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

HomePhotos

क्रिकेट

5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी. दोनों देशों ने अब तक कुल 31 मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. आइए, उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिनके नाम सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड है.

सुमित तिवारी | Dec 08, 2025, 03:02 PM IST

1.डेविड मिलर 

डेविड मिलर 
1

साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने साल 2011 से 2024 के बीच भारत के विरुद्ध 25 टी20 मैच खेले, जिसमें 34.93 की औसत के साथ 524 रन अपने नाम किए. इस दौरान बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 35 छक्कों के साथ 29 चौके लगाए. मिलर ने भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए.

Advertisement

2.हेनरिक क्लासेन 

हेनरिक क्लासेन 
2

साल 2018 से 2024 के बीच इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने 14 टी20 मुकाबलों में 25 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने 26.30 की औसत के साथ 342 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल रहे.

3.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
3

इस विस्फोटक बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध साल 2022 से 2024 के बीच 11 टी20 मैच खेले, जिसमें 41.33 की औसत के साथ 372 रन बनाए. इस दौरान सूर्या के बल्ले से 24 छक्के निकले. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस टीम के खिलाफ 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं.

4.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
4

भारतीय खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक सिर्फ 6 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 21 छक्के लगाए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इन 6 मुकाबलों में 77.25 की औसत के साथ 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 120 रन की नाबाद पारी भी खेली. तिलक वर्मा इस टीम के विरुद्ध 2 शतक लगा चुके हैं.

TRENDING NOW

5.संजू सैमसन

संजू सैमसन
5

दाएं हाथ के बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अब तक कुल 4 ही टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 72 की औसत के साथ 216 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 19 छक्के और 13 चौके निकले. संजू साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बार शतकीय पारी खेल चुके हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड
5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
MORE
Advertisement