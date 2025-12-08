5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

4 . तिलक वर्मा

भारतीय खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक सिर्फ 6 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 21 छक्के लगाए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इन 6 मुकाबलों में 77.25 की औसत के साथ 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 120 रन की नाबाद पारी भी खेली. तिलक वर्मा इस टीम के विरुद्ध 2 शतक लगा चुके हैं.