5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

लखनऊ: कफ सिरप रैकेट के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि, DGP का बयान- बांग्लादेश और नेपाल में भी सप्लाय होने की आशंका | 1500 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक्टर सोनू सूद और पहलवान द ग्रेट खली को कानपुर पुलिस ने भेजा नोटिस | विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गज़ल होटल मामले में हाईकोर्ट ने दोनों भाईयों की अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ाई
क्रिकेट
सुमित तिवारी | Dec 08, 2025, 03:02 PM IST
1.डेविड मिलर
साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने साल 2011 से 2024 के बीच भारत के विरुद्ध 25 टी20 मैच खेले, जिसमें 34.93 की औसत के साथ 524 रन अपने नाम किए. इस दौरान बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 35 छक्कों के साथ 29 चौके लगाए. मिलर ने भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए.
2.हेनरिक क्लासेन
साल 2018 से 2024 के बीच इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने 14 टी20 मुकाबलों में 25 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने 26.30 की औसत के साथ 342 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल रहे.
3.सूर्यकुमार यादव
इस विस्फोटक बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध साल 2022 से 2024 के बीच 11 टी20 मैच खेले, जिसमें 41.33 की औसत के साथ 372 रन बनाए. इस दौरान सूर्या के बल्ले से 24 छक्के निकले. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस टीम के खिलाफ 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं.
4.तिलक वर्मा
भारतीय खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक सिर्फ 6 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 21 छक्के लगाए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इन 6 मुकाबलों में 77.25 की औसत के साथ 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 120 रन की नाबाद पारी भी खेली. तिलक वर्मा इस टीम के विरुद्ध 2 शतक लगा चुके हैं.
5.संजू सैमसन
दाएं हाथ के बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अब तक कुल 4 ही टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 72 की औसत के साथ 216 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 19 छक्के और 13 चौके निकले. संजू साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बार शतकीय पारी खेल चुके हैं.