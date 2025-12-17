IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 17, 2025, 07:04 PM IST
1.क्या हो रही है टॉस में देरी?
इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाना है. लेकिन लखनऊ में काफी ज्यादा कोहरा है, जिसकी वजह से लगातार टॉस में देरी हो रही है. पहले 6.30 पर होना था, लेकिन फिर कोहरे के कारण उसे 6.50 किया गया. हालांकि कोहरा इतना ज्यादा है कि अब उसमें और बढ़ोतरी हो गई है. अब 7.30 पर निरीक्षण होगा.
2.कैसा है लखनऊ में मौसम का हाल?
रिपोर्ट्स के अनुसार, लखनऊ में 17 दिसंबर बुधवार को बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन 69 प्रतिशत नमी रह सकती है और साथ ही 6 किमी की रफ्तार से हवा भी चल रही है. हालांकि लखनऊ में कोहरा भी काफी ज्यादा हो गया है.
3.शुभमन गिल चौथे टी20 से बाहर
चौथे टी20 के टॉस से पहले खबर सामने आई है कि उपकप्तान शुभमन गिल चौथे टी20 से बाहर हो गए हैं. उनकी पैरों में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो मुकाबला नहीं खेलेंगे.
4.गिल की जगह किसे मिलेगा मौका?
शुभमन गिल के चोट के कारण चौथे मुकाबले से बाहर होने के बाद उनके रिप्लेसमेंट पर बात हो रही है. हालांकि ऐसी पूरी संभावना है कि संजू सैमसन को उनकी जगह मौका मिलेगा और वो अभिषेक के साथ ओपनिंग कर सकते हैं.
5.अगर रद्द हुआ मैच, तो किसका होगा फायदा?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया था, तो किसी भी टीम का फायदा नहीं होगा, बल्कि साउथ अफ्रीका का नुकसान होगा. क्योंकि टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. ऐसे में अगर रद्द होता है, तो आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका को जीतना ही होगा और अगर अफ्रीका आखिरी मैच जीत भी जाती है, तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी.