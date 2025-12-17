FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Railway Luggage Rules: 40 KG तक लगेज फ्री... ट्रेन के किस कोच में कितना ले जा सकते हैं सामान, रेल मंत्री ने संसद में बताया

40 KG तक लगेज फ्री... ट्रेन के किस कोच में कितना ले जा सकते हैं सामान

लापरवाही की हद... MP में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चे HIV पॉजिटिव, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक?

लापरवाही की हद... MP में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चे HIV पॉजिटिव, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक?

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट

Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है, जिसका टॉस शाम 6.30 पर होना था. लेकिन टॉस में देरी हो रही है और अब 7.30 शाम में निरीक्षण होना है.

मोहम्मद साबिर | Dec 17, 2025, 07:04 PM IST

1.क्या हो रही है टॉस में देरी?

क्या हो रही है टॉस में देरी?
1

इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाना है. लेकिन लखनऊ में काफी ज्यादा कोहरा है, जिसकी वजह से लगातार टॉस में देरी हो रही है. पहले 6.30 पर होना था, लेकिन फिर कोहरे के कारण उसे 6.50 किया गया. हालांकि कोहरा इतना ज्यादा है कि अब उसमें और बढ़ोतरी हो गई है. अब 7.30 पर निरीक्षण होगा.  
 

Advertisement

2.कैसा है लखनऊ में मौसम का हाल?

कैसा है लखनऊ में मौसम का हाल?
2

रिपोर्ट्स के अनुसार, लखनऊ में 17 दिसंबर बुधवार को बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन 69 प्रतिशत नमी रह सकती है और साथ ही 6 किमी की रफ्तार से हवा भी चल रही है. हालांकि लखनऊ में कोहरा भी काफी ज्यादा हो गया है. 
 

3.शुभमन गिल चौथे टी20 से बाहर

शुभमन गिल चौथे टी20 से बाहर
3

चौथे टी20 के टॉस से पहले खबर सामने आई है कि उपकप्तान शुभमन गिल चौथे टी20 से बाहर हो गए हैं. उनकी पैरों में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो मुकाबला नहीं खेलेंगे. 
 

4.गिल की जगह किसे मिलेगा मौका?

गिल की जगह किसे मिलेगा मौका?
4

शुभमन गिल के चोट के कारण चौथे मुकाबले से बाहर होने के बाद उनके रिप्लेसमेंट पर बात हो रही है. हालांकि ऐसी पूरी संभावना है कि संजू सैमसन को उनकी जगह मौका मिलेगा और वो अभिषेक के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.अगर रद्द हुआ मैच, तो किसका होगा फायदा?

अगर रद्द हुआ मैच, तो किसका होगा फायदा?
5

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया था, तो किसी भी टीम का फायदा नहीं होगा, बल्कि साउथ अफ्रीका का नुकसान होगा. क्योंकि टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. ऐसे में अगर रद्द होता है, तो आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका को जीतना ही होगा और अगर अफ्रीका आखिरी मैच जीत भी जाती है, तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
MORE
Advertisement