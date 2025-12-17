IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

5 . अगर रद्द हुआ मैच, तो किसका होगा फायदा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया था, तो किसी भी टीम का फायदा नहीं होगा, बल्कि साउथ अफ्रीका का नुकसान होगा. क्योंकि टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. ऐसे में अगर रद्द होता है, तो आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका को जीतना ही होगा और अगर अफ्रीका आखिरी मैच जीत भी जाती है, तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी.

