WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम

4 . WTC 2025-27 में कैसा रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन?

WTC 2025-27 सत्र में टीम इंडिया ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम इंडिया 4 मुकाबले जीती है और 4 ही मुकाबले हारी है. इसके अलावा एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4 मुकाबले खेले और सभी में जीत दर्ज की है. अफ्रीका ने 4 में से 3 जीते और एक हारा है. श्रीलंका ने 2 खेले और एक जीता और एक हारा है. पाकिस्तान ने भी 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक जीता और एक हारा है.

