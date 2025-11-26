WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम

बाबरी मस्जिद पर उमा भारती के ईंट निकालने के बयान पर TMC नेता हुमायूं कबीर का पलटवार कहा- उमा भारती को जवाब देने के लिए तैयार | TMC नेता हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा- बाबरी मस्जिद बनेगी कोई रोक नहीं सकता | राबड़ी देवी को आवास खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को लेकर तेजस्वी यादव का CM नीतीश कुमार पर निशाना, बताया नीतीश-लालू जी के बीच नैतिक रिश्ते का अंत
मोहम्मद साबिर | Nov 26, 2025, 04:17 PM IST
1.2-0 से हारी टीम इंडिया
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी. टीम इंडिया ने अपने घर पर अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से हार का सामना किया है. अफ्रीका ने पहला टेस्ट 30 रन से और दूसरा टेस्ट 408 रनों से जीता है. अफ्रीकी टीम ने 25 साल बाद इतिहास दोहराया और भारत को उसके घर में हराया है.
2.WTC Points Table में भारत को लगा बड़ा झटका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो मुकाबले हारने के बाद टीम इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अंक तालिका में झटका लगा है. गुवाहाटी टेस्ट हारने के बाद पॉइंट्स टेबल चौथे स्थान पर 5वें स्थान पर पहुंच गई है. टीम का अंक तालिका में पॉइंट्स प्रतिशत 48.15 का हो गया है.
3.पाकिस्तान से भी नीचे आई भारतीय टीम
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अंक तालिका में भारतीय टीम पाकिस्तान से नीचे आ गई है. दरअसल, पाकिस्तान का पॉइंट्स प्रतिशत 50 है और भारत को 48.15 हो गया है. इसी वजह से टीम इंडिया 5वें और पाकिस्तान चौथे स्थान पर पहुंच गई है.
4.WTC 2025-27 में कैसा रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन?
WTC 2025-27 सत्र में टीम इंडिया ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम इंडिया 4 मुकाबले जीती है और 4 ही मुकाबले हारी है. इसके अलावा एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4 मुकाबले खेले और सभी में जीत दर्ज की है. अफ्रीका ने 4 में से 3 जीते और एक हारा है. श्रीलंका ने 2 खेले और एक जीता और एक हारा है. पाकिस्तान ने भी 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक जीता और एक हारा है.
5.कैसी है WTC 2025-27 अंक तालिका?
1.ऑस्ट्रेलिया
2.साउथ अफ्रीका
3.श्रीलंका
4.पाकिस्तान
5.भारत
6.इंग्लैंड
7.बांग्लादेश
8.वेस्टइंडीज
न्यूजीलैंड ने अब तक कोई टेस्ट नहीं खेला है.