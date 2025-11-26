Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 26, 2025, 03:11 PM IST
1.भारत-साउथ अफ्रीका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में टीम इंडिया 548 रनों की पीछा करते हुए सिर्फ 140 रनों पर सिमट गई और टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना किया. इस मैच के बाद 21 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, जो साल 2004 में सबसे बड़ी हार मिली थी. लेकिन अब 408 रनों की हार सबसे बड़ी हार हो गई है.
2.भारत-ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2004 में टीम इंडिया ने 342 रनों के मुकाबला गंवाया है, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी हार थी. लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है.
3.भारत-पाकिस्तान
भारतीय टीम साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ 341 रनों से हार गई थी, जो टीम इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी हार है.
4.भारत-ऑस्ट्रेलिया
भारतीय टीम साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 337 रनों से मुकाबला हारी थी, जो टीम के लिए चौथी सबसे बड़ी हार बन गई है.
5.भारत-ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2017 में टीम इंडिया ने 333 रनों से मुकाबला गंवाया था और ये टीम इंडिया की टेस्ट में रनों के लिहाज से 5वें सबसे बड़ी हार है.