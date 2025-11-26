Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

1 . भारत-साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में टीम इंडिया 548 रनों की पीछा करते हुए सिर्फ 140 रनों पर सिमट गई और टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना किया. इस मैच के बाद 21 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, जो साल 2004 में सबसे बड़ी हार मिली थी. लेकिन अब 408 रनों की हार सबसे बड़ी हार हो गई है.

