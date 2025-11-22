IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 22, 2025, 12:48 PM IST
1.भारत-इंग्लैंड 1972-73
भारत और इंग्लैंड के बीच 1972-73 में भारत में सीरीज खेली गई थी. इसका पहला मैच भारत ने गंवा दिया था. लेकिन फिर बाद में लगातार दो जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई. हालांकि अंत के दो मैच ड्रॉ रहे और भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली.
2.भारत-ऑस्ट्रेलिया 2001
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2001 में भारत में सीरीज खेली गई थी. भारतीय टीम ने 10 विकेट से पहला मैच गंवा दिया था. लेकिन फिर टीम इंडिया ने लगातार दो मैच जीतकर 2-1 से सीरीज जीत ली.
3.भारत-साउथ अफ्रीका 2009-10
टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाप 2009-10 में पहला मैच हार गई थी और फिर टीम ने दूसरा मुकाबला अपने नाम किया और सीरीज को 1-1 से ड्रॉ करवा ली थी.
4.भारत-ऑस्ट्रेलिया 2016-17
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीत 2016-17 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी और भारत ने पहला मैच गंवा दिया था. लेकिन फिर टीम इंडिया ने लागातर दो मैच जीते और 2-1 से सीरीज जीत ली.
5.भारत-इंग्लैंड 2020-21
भारत और इंग्लैंड के बीच 2020-21 में सीरीज खेली गई थी और भारत पहला मैच हार गई थी. लेकिन फिर टीम इंडिया ने वापसी की और लगातार तीन मैच जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया था.
6.भारत-इंग्लैंड 2023-24
भारत और इंग्लैंड के बीच 2023-24 में सीरीज खेली गई थी और भारतीय टीम पहला मैच हार गई थी. लेकिन फिर टीम इंडिया ने लगातार 4 मैच जीतकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया था.