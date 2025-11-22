IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

1 . भारत-इंग्लैंड 1972-73

1

भारत और इंग्लैंड के बीच 1972-73 में भारत में सीरीज खेली गई थी. इसका पहला मैच भारत ने गंवा दिया था. लेकिन फिर बाद में लगातार दो जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई. हालांकि अंत के दो मैच ड्रॉ रहे और भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली.

