ODI में Virat Kohli के शतक लगाने के बाद कब-कब हारी टीम इंडिया? जानें 53 सेंचुरी में कितनी बार हुआ ऐसा

8 . भारत बनाम साउथ अफ्रीका 2025

8

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में विराट कोहली ने 102 रनों की पारी खेली थी और 359 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. लेकिन टीम इंडिया को 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. हालांकि अब तक 8 बार ऐसा हुआ है, जब विराट ने शतक लगाया और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है.

