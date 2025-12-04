FacebookTwitterYoutubeInstagram
ODI में Virat Kohli के शतक लगाने के बाद कब-कब हारी टीम इंडिया? जानें 53 सेंचुरी में कितनी बार हुआ ऐसा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली ने 102 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन इस बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि अब तक किंग कोहली के 53 शतक में कितनी बार भारतीय टीम को हारना पड़ा है. आंकड़े देखकर हैरान हो जाएंगे.

मोहम्मद साबिर | Dec 04, 2025, 12:37 PM IST

1.भारत बनाम इंग्लैंड 2011

भारत बनाम इंग्लैंड 2011
1

भारत और इंग्लैंड के बीच 16 सितंबर 2011 को पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया था. इस दौरान विराट कोहली ने 107 रनों की पारी खेली. ये उनके करियर का पहला शतक था. लेकिन इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. 
 

2.भारत बनाम न्यूजीलैंड 2014

भारत बनाम न्यूजीलैंड 2014
2

न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 जनवरी 2014 को विराट कोहली ने 123 रनों की पारी खेली. लेकिन इस मैच में टीम इंडिया को 24 रनों से मुकाबला गंवाना पड़ा था. 
 

3.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2016

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2016
3

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने साल 2016 में 117 रनों की पारी खेली थी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 3 विकेट से अपने नाम कर लिया था.
 

4.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2016

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2016
4

साल 2016 में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में विराट कोहली ने 106 रनों की पारी खेली थी. लेकिन टीम इंडिया इस मैच को 25 रन से हार गई थी. 
 

5.भारत बनाम न्यूजीलैंड 2017

भारत बनाम न्यूजीलैंड 2017
5

न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 2017 में 121 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान कोहली कप्तानी भी कर रहे थे. लेकिन किंग कोहली के शतक के बाद टीम 6 विकेट से मुकाबला हार गई थी. 
 

6.भारत बनाम वेस्टइंडीज 2018

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2018
6

वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने 107 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी. लेकिन टीम इंडिया को इस मैच में 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. 
 

7.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2019

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2019
7

साल 2019 में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 123 रनों की तूफानी पारी खेली थी. लेकिन उनकी दमदार पारी के बाद भी टीम इंडिया को 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.
 

8.भारत बनाम साउथ अफ्रीका 2025

भारत बनाम साउथ अफ्रीका 2025
8

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में विराट कोहली ने 102 रनों की पारी खेली थी और 359 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. लेकिन टीम इंडिया को 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. हालांकि अब तक 8 बार ऐसा हुआ है, जब विराट ने शतक लगाया और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. 
 

