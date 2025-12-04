ODI में Virat Kohli के शतक लगाने के बाद कब-कब हारी टीम इंडिया? जानें 53 सेंचुरी में कितनी बार हुआ ऐसा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 04, 2025, 12:37 PM IST
1.भारत बनाम इंग्लैंड 2011
भारत और इंग्लैंड के बीच 16 सितंबर 2011 को पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया था. इस दौरान विराट कोहली ने 107 रनों की पारी खेली. ये उनके करियर का पहला शतक था. लेकिन इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था.
2.भारत बनाम न्यूजीलैंड 2014
न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 जनवरी 2014 को विराट कोहली ने 123 रनों की पारी खेली. लेकिन इस मैच में टीम इंडिया को 24 रनों से मुकाबला गंवाना पड़ा था.
3.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2016
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने साल 2016 में 117 रनों की पारी खेली थी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 3 विकेट से अपने नाम कर लिया था.
4.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2016
साल 2016 में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में विराट कोहली ने 106 रनों की पारी खेली थी. लेकिन टीम इंडिया इस मैच को 25 रन से हार गई थी.
5.भारत बनाम न्यूजीलैंड 2017
न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 2017 में 121 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान कोहली कप्तानी भी कर रहे थे. लेकिन किंग कोहली के शतक के बाद टीम 6 विकेट से मुकाबला हार गई थी.
6.भारत बनाम वेस्टइंडीज 2018
वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने 107 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी. लेकिन टीम इंडिया को इस मैच में 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.
7.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2019
साल 2019 में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 123 रनों की तूफानी पारी खेली थी. लेकिन उनकी दमदार पारी के बाद भी टीम इंडिया को 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.
8.भारत बनाम साउथ अफ्रीका 2025
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में विराट कोहली ने 102 रनों की पारी खेली थी और 359 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. लेकिन टीम इंडिया को 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. हालांकि अब तक 8 बार ऐसा हुआ है, जब विराट ने शतक लगाया और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है.