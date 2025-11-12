IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले पसीना बहाते नजर आए है खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 12, 2025, 04:14 PM IST
1.कब खेला जाएगा कोलकाता टेस्ट?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर शुक्रवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.
2.साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने मैदान में बहाया पसीना
भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका की टीम अपनी तैयारियों में जुट गई है. अफ्रीकी खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहा रहे हैं. ट्रिस्टन स्टब्स से लेकर टोनी डी जोर्जी समेत एडन मार्करम भी अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं.
3.एडन मार्करम ने मैदान पर की कड़ी मेहनत
एडन मार्करम ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने मैदान पर एक्सरसाइज से लेकर स्ट्रेचिंग समेत अभ्यास किया है. वो भारतीय स्पिनर्स ने निपटने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं.
4.भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अफ्रीका की टीम
तेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरिन (विकेटकीपर).
5.अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर/उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप.