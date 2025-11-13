FacebookTwitterYoutubeInstagram
अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गलत जानकारी, इंजीनियरिंग और एजुकेशन कोर्सेज की NAAC मान्यता को लेकर झूठा दावा

KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म

केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म

IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट

IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट

Dharmendra Health Update: वायरल हुआ अस्पताल में बिलखते देओल परिवार का वीडियो, सनी भड़के-आपके घर में माता-पिता...

वायरल हुआ अस्पताल में बिलखते देओल परिवार का वीडियो, सनी भड़के-आपके घर में माता-पिता...

IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने

केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने

दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. फैंस इस सीरीज को मुफ्त में लाइव देखना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां होगी. यहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी.

मोहम्मद साबिर | Nov 13, 2025, 01:00 PM IST

1.कब खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट?

कब खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट?
1

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला 14 नंवबर शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. 
 

2.कितने बजे से खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट?

कितने बजे से खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट?
2

भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा, जबकि 9 बजे इसका टॉस होना है.
 

3.फ्री में कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

फ्री में कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?
3

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. जियो यूजर्स मुफ्त में इसका मजा ले सकते हैं. 
 

4.टीवी पर कहां देख पाएंगे पहला टेस्ट?

टीवी पर कहां देख पाएंगे पहला टेस्ट?
4

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.
 

5.भारत और साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीमें

भारत और साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीमें
5

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप

एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हम्जा और वियान मुल्डर.

KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म
केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म
IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट
IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट
Dharmendra Health Update: वायरल हुआ अस्पताल में बिलखते देओल परिवार का वीडियो, सनी भड़के-आपके घर में माता-पिता...
वायरल हुआ अस्पताल में बिलखते देओल परिवार का वीडियो, सनी भड़के-आपके घर में माता-पिता...
Bihar Election 2025: विधायक बन गए तब भी नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस, जानिए कब तक लागू रहेगा ये नियम
Bihar Election 2025: विधायक बन गए तब भी नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस, जानिए कब तक लागू रहेगा ये नियम
Delhi-NCR Weather: हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल
हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल
IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने
केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने
दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
Hacks for Chain Repairing: बैग या फिर कपड़ों की जिप हो गई खराब, नो टेंशन, इस तरीके से 1 मिनट में कर सकते हैं ठीक
Hacks for Chain Repairing: बैग या फिर कपड़ों की जिप हो गई खराब, नो टेंशन, इस तरीके से 1 मिनट में कर सकते हैं ठीक
कौन है हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक? आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में है ये मेडिकल कॉलेज
कौन है हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक? आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में है ये मेडिकल कॉलेज
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
