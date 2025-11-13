IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 13, 2025, 01:00 PM IST
1.कब खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला 14 नंवबर शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा.
2.कितने बजे से खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट?
भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा, जबकि 9 बजे इसका टॉस होना है.
3.फ्री में कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. जियो यूजर्स मुफ्त में इसका मजा ले सकते हैं.
4.टीवी पर कहां देख पाएंगे पहला टेस्ट?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.
5.भारत और साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीमें
यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप
एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हम्जा और वियान मुल्डर.