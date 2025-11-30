FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

द. अफ्रीका-भारत के मैच में विराट कोहली-135, रोहित शर्मा-57 रन बनाए, केएल राहुल-60, जायसवाल-18, वाशिंगटन-13, रवींद्र जडेजा- 32, गायकवाड- 8, हर्षित राणा- 3, गायकवाड- 8, और हर्षित राणा ने 3 रन बनाए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Subhash Chandra Birthday: हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे

HomePhotos

क्रिकेट

ODIs में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़ा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के ठोक दिए हैं और साथ ही पाकिस्तान के शाहिद अफ्रीदी को भी पछाड़ दिया है. आप यहां वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के नाम देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 30, 2025, 03:45 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 3 छक्के लगाए हैं, जिसके साथ ही उन्होंने वनडे में इतिहास रच दिया है. उन्होंने वनडे में अब तक सबसे ज्यादा 352 छक्के ठोक दिए हैं और शाहिद अफ्रीदी का रिकॉर्ड दिया है. 
 

Advertisement

2.शाहिद अफरीदी

शाहिद अफरीदी
2

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने वनडे में 351 छक्के लगाए थे और पहले स्थान पर थे. लेकिन फिर रोहित ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था. 
 

3.क्रिस गेल

क्रिस गेल
3

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने वनडे क्रिकेट में कुल 331 सिक्स लगाए हैं. 
 

4.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
4

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट में कुल 270 छक्के ठोके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.एमएस धोनी

एमएस धोनी
5

भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने वनडे क्रिकेट में कुल 229 छक्के ठोके हैं. उनका नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम  
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम
ODIs में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़ा
ODIs में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement