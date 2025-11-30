ODIs में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़ा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 30, 2025, 03:45 PM IST
1.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 3 छक्के लगाए हैं, जिसके साथ ही उन्होंने वनडे में इतिहास रच दिया है. उन्होंने वनडे में अब तक सबसे ज्यादा 352 छक्के ठोक दिए हैं और शाहिद अफ्रीदी का रिकॉर्ड दिया है.
2.शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने वनडे में 351 छक्के लगाए थे और पहले स्थान पर थे. लेकिन फिर रोहित ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था.
3.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने वनडे क्रिकेट में कुल 331 सिक्स लगाए हैं.
4.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट में कुल 270 छक्के ठोके हैं.
5.एमएस धोनी
भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने वनडे क्रिकेट में कुल 229 छक्के ठोके हैं. उनका नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.