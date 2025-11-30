ODIs में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़ा

1 . रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 3 छक्के लगाए हैं, जिसके साथ ही उन्होंने वनडे में इतिहास रच दिया है. उन्होंने वनडे में अब तक सबसे ज्यादा 352 छक्के ठोक दिए हैं और शाहिद अफ्रीदी का रिकॉर्ड दिया है.

