FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में 8 IAS अधिकारियों का तबादला | तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में 2 बसों में टक्कर, घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती | भारत ने द. अफ्रीका को 350 रनों का लक्ष्य दिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Subhash Chandra Birthday: हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Virat Kohli Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

HomePhotos

क्रिकेट

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

विराट कोहली ने अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शतकीय पारी खेली है, जिसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. किसी एक फॉर्मेट में विराट ने सबसे ज्यादा शतक ठोक दिया है. वहीं आपको बताएंगे कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ियों का नाम है. 

मोहम्मद साबिर | Nov 30, 2025, 05:55 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

विराट कोहली ने अब तक वनडे क्रिकेट में 294 पारियों में 52 शतक ठोक दिया है. इसके अलावा उन्होंने एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक के मामले में 51वें शतक टेस्ट में लगाए हैं. लेकिन अब विराट ने उन्हें पछाड़ दिया है. 
 

Advertisement

2.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
2

सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 452 पारियों में 49 शतक अपने नाम किया है. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

रोहित शर्मा ने अब तक वनडे में 269 पारियों में 33 शतक ठोके हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 365 पारियों में 30 शतक अपने नाम किया है और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

TRENDING NOW

5.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
5

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने वनडे की 433 पारियों में 28 सेंचुरी लगाई है. 
 

6.हाशिम आमला

हाशिम आमला
6

साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला ने वनडे की 178 पारियों में 27 शतक लगाए हैं. 
 

7.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
7

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलिर्स ने वनडे की 218 पारियों में 25 शतक ठोके हैं. 
 

8.क्रिस गेल

क्रिस गेल
8

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने वनडे की 294 पारियों में 25 शतक जड़े हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
 

9.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
9

श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर कुमार संगकारा ने वनडे की 380 पारियों में 25 शतक ही जड़े हैं. 
 

10.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
10

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने अब तक वनडे की 158 पारियों में 22 शतक ठोके हैं और 10वें स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Virat Kohli Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम  
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम
MORE
Advertisement
धर्म
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement