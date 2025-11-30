ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 30, 2025, 05:55 PM IST
1.विराट कोहली
विराट कोहली ने अब तक वनडे क्रिकेट में 294 पारियों में 52 शतक ठोक दिया है. इसके अलावा उन्होंने एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक के मामले में 51वें शतक टेस्ट में लगाए हैं. लेकिन अब विराट ने उन्हें पछाड़ दिया है.
2.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 452 पारियों में 49 शतक अपने नाम किया है.
3.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने अब तक वनडे में 269 पारियों में 33 शतक ठोके हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 365 पारियों में 30 शतक अपने नाम किया है और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने वनडे की 433 पारियों में 28 सेंचुरी लगाई है.
6.हाशिम आमला
साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला ने वनडे की 178 पारियों में 27 शतक लगाए हैं.
7.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलिर्स ने वनडे की 218 पारियों में 25 शतक ठोके हैं.
8.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने वनडे की 294 पारियों में 25 शतक जड़े हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.कुमार संगकारा
श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर कुमार संगकारा ने वनडे की 380 पारियों में 25 शतक ही जड़े हैं.
10.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने अब तक वनडे की 158 पारियों में 22 शतक ठोके हैं और 10वें स्थान पर हैं.