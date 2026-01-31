IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का 'करो या मरो मुकाबला'? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 31, 2026, 05:46 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला?
आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 6 का 12वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 1 फरवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.
2.कितने बजे से खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला?
आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 6 का 12वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान खेला जाना है, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा, जबकि 12.30 बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आएंगे.
3.टीवी पर कहां देख सकेंगे भारत-पाकिस्तान मुकाबला?
भारत और पाकिस्तान के बीच करो या मरो मुकाबले को फैंस टीवी पर लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.
4.कहां होगी भारत-पाकिस्तान मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और पाकिस्तान के बीच करो या मरो मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी.
5.भारत-पाकिस्तान के फुल स्क्वाड
टीम इंडिया- एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, उधव मोहन, हरवंश पंगलिया, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन और किशन कुमार सिंह.
पाकिस्तान- हमजा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हुजैफा अहसन, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, उमर जैब, अली हसन बलूच, डेनियल अली खान और नकाब शफीक.