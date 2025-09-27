IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता
IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ
Navratri Day 6 Puja Vidhi: नवरात्रि के छठे दिन ऐसे करें मां कात्यायनी की पूजा, जानें विधि-भोग से लेकर मंत्र और आरती
Bareilly News: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
Google के 27वें बर्थडे पर जानिए इसके नाम से जुड़ा अनसुना किस्सा, बेहद दिलचस्प है कहानी
Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल
NASA ने एलियंस को लेकर किया बड़ा खुलासा, बातचीत सुनकर इंसानी कोड्स को कर रहे हैं डिकोड
PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 27, 2025, 04:24 PM IST
1.भारत-पाकिस्तान T20I हेड टू हेड आंकड़े
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल में अब तक 15 मुकाबले खेले गए है, जिसमें टीम इंडिया ने 11 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान केवल 3 मैच जीत सका है. हालांकि एक मुकाबला टाई रहा है.
2.भारत-पाकिस्तान एशिया कप टी20 हेड टू हेड
एशिया कप टी20 इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 4 बार जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान एक बार जीता है. टी20 क्रिकेट में हमेशा से भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है.
3.एशिया कप इतिहास में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल
एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से वनडे फॉर्मेट में हुई थी. उसके बाद साल 2016 में टी20 फॉर्मेट में भी एशिया कप खेला जाना लगा. इस दौरान भारत ने कुल 8 बार खिताब अपने नाम किया. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया हो. इसी वजह से ये फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक होने वाला है.
4.भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.
5.पाकिस्तान टीम
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.