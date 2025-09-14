IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

4 . भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ने का मौका

पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या अगर 3 विकेट लेते हैं, तो वो भुवनेश्वर कुमार को भी पछाड़ देंगे. दरअसल, एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्नर के हैं, जो 13 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं. वहीं अगर हार्दिक 3 विकेट लेते हैं, तो वो 14 विकेट के साथ पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे.

