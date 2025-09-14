IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
मोहम्मद साबिर | Sep 14, 2025, 05:18 PM IST
1.पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करने वाले बनेंगे पहले खिलाड़ी
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 7 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 91 रन और 13 विकेट अपने नाम किए हैं. ऐसे में अगर वो इस मैच में 9 रन बना लेंगे, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन और 10 विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी बन जाएंगे.
2.युजवेंद्र चहल का पछाड़ने का मौका
हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चहल को भी पछाड़ सकते हैं. अगर वो 3 विकेट लेते हैं, तो वो टी20आई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों में चहल के आगे निकल जाएंगे.
3.एशिया कप में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले खिलाड़ी
हार्दिक पांड्या अगर पाकिस्तान के खिलाफ 17 रन बनाते हैं, तो वो एशिया कप टी20 में 100 रन पूरे कर लेंगे. इसके अलावा उन्होंने 11 विकेट भी लिए हैं. एशिया कप टी20 के इतिहास में 100 रन और 10 विकेट लेने वाले हार्दिक पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.
4.भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ने का मौका
पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या अगर 3 विकेट लेते हैं, तो वो भुवनेश्वर कुमार को भी पछाड़ देंगे. दरअसल, एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्नर के हैं, जो 13 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं. वहीं अगर हार्दिक 3 विकेट लेते हैं, तो वो 14 विकेट के साथ पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे.
5.कब और कहां खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच?
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर रात 8 बजे से दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा. इसका टॉस शाम 7.30 बजे होगा.