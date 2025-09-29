Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 12:54 AM IST
1.फाइनल में तिलक ने पाकिस्तान को रौंदा
एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान ने 147 रनों का टारगेट दिया था. टीम इंडिया ने शुरुआती 3 विकेट जल्दी गंवा दिए थे. लेकिन फिर तिलक वर्मा ने आकर पारी संभाली और 53 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रनों की पारी खेली. इस पारी की बदौलत टीम को 9वीं बार एशिया कप का खिताब दिला दिया है.
2.BCCI से कितनी है तिलक की कमाई?
BCCI ने तिलक वर्मा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2024-2025 में सी ग्रेड में रखा है. इस ग्रेड में खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं उन्हें प्रति वनडे मैच 6 लाख और प्रति टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये मिले है.
3.IPL से कितनी है तिलक की कमाई?
तिलक वर्मा की कमाई आईपीएल से भी काफी तगड़ी है. साल 2022 में उन्हें 1.70 करोड़ रुपये मिले थे. वहीं साल 2025 की बात करें, तो मुंबई इंडियंस ने उन्हें 8 करोड़ रुपये सैलरी दी थी.
4.कितनी है तिलक वर्मा की नेटवर्थ?
साल 2025 फरवरी तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तिलक वर्मा की नेटवर्थ 5 करोड़ रुपये है. तिलक आईपीएल और बीसीसीआई से तगड़ी कमाई करते हैं. इसके अलावा वो विज्ञापनों और ब्रांड प्रमोशन से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं.
5.तिलक वर्मा का कार कलेक्शन?
रिपोर्ट्स के अनुसार, तिलक वर्मा के पास लग्जरी कारों का भंडार है. उनके पास Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Mahindra XUV 9e और Hyundai Creta कारे हैं.