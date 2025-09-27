FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को खेला जाएगा. लेकिन क्या आपको पता है कि फाइनल का टिकट कितने रुपये में बिक रहा है. जानिए फाइनल का टिकट कहां और कैसे खरीद सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 27, 2025, 04:43 PM IST

1.कहां से खरीद सकते हैं फाइनल का टिकट? जानें कीमत

कहां से खरीद सकते हैं फाइनल का टिकट? जानें कीमत
एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट मुख्य रूप से ऑनलाइन मिल रहा है. फैंस PlatinumList.net की वेबसाइट से जाकर खरीद सकते हैं. हालांकि मैच के जनरल टिकट पहले ही बिक चुके हैं, लेकिन अभी प्रीमियम टिकट बिक रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग USD 212.53 यानी भारतीय रुपये के अनुसार, 18,844 रुपये की है. 
 

2.ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं टिकट, जानें कीमत

ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं टिकट, जानें कीमत
फाइनल के लिए आप ऑफलाइन भी टिकट खरीद सकते हैं. पैवेलियन सीटों की कीमत लगभग USD 255.04 है यानी 22,613 भारतीय रुपये. वहीं वीआईपी लाउंड के टिकट की कीमत USD 3,117.17 यानी 2,76,379 भारतीय रुपये है. आप दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के टिकट कार्यालय से ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं. 
 

3.तीसरी बार होगी दोनों टीमों की भिड़ंत

तीसरी बार होगी दोनों टीमों की भिड़ंत
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान सबसे पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ी थीं. इस मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. उसके बाद भारत और पाकिस्तान का सामना सुपर 4 में हुआ था. तब टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी. ऐसा पहली बार हो रहा है, जब एशिया कप में तीन-तीन बार पाकिस्तान और भारत की भिड़ंत हो रही है. 
 

4.एशिया कप में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल

एशिया कप में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल
एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से वनडे फॉर्मेट में हुई थी. उसके बाद साल 2016 में टी20 फॉर्मेट में भी एशिया कप खेला जाना लगा. इस दौरान भारत ने कुल 8 बार खिताब अपने नाम किया. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया हो. इसी वजह से ये फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक होने वाला है. 
 

5.एशिया कप टी20 में भारत-पाकिस्तान के आंकड़े

एशिया कप टी20 में भारत-पाकिस्तान के आंकड़े
एशिया कप टी20 इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 4 बार जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान एक बार जीता है. टी20 क्रिकेट में हमेशा से भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है. 
 

