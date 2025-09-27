IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

3 . तीसरी बार होगी दोनों टीमों की भिड़ंत

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान सबसे पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ी थीं. इस मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. उसके बाद भारत और पाकिस्तान का सामना सुपर 4 में हुआ था. तब टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी. ऐसा पहली बार हो रहा है, जब एशिया कप में तीन-तीन बार पाकिस्तान और भारत की भिड़ंत हो रही है.

