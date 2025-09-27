अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 27, 2025, 07:26 PM IST
1.अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफरीदी
अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दोनों ही मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की है और मुकाबला को एकतरफा कर दिया. खासकर उन्होंने शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में अकैट कर दिया था. लेकिन इस बार शाहीन अपनी कमर कसकर आएंगे. दोनों की जंग देखना काफी मजेदार होगी.
2.सूर्यकुमार यादव बनाम अबरार अहमद
भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. अब तक उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है. ऐसे में फाइनल में उनके सामने अबरार अहमद की चुनौती होगी. दोनों के बीच काफी मजेदार जंग देखने को मिल सकती है.
3.वरुण चक्रवर्ती बनाम साहिबजादा फरहान
वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है. अब देखना ये है कि साहिबजादा फरहान, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. वो उनके खिलाफ कैसा खेलते हैं.
4.हार्दिक पांड्या बनाम सैम अयूब
हार्दिक पांड्या और सैम अयूब दोनों ही गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया है. इतना ही नहीं हार्दिक ने एक बार अयूब को अपना शिकार भी बनाया. ऐसे में अब दोनों के बीच तगड़ी जंग हो सकती है.
5.फखर जमन बनाम जसप्रीत बुमराह
दुनिया के टॉप गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरनाक साबित होते हैं. लेकिन इस फाइनल में फखर जमन उन्हें चुनौती देंगे. बुमराह और फखर की जंग मजेदार हो सकती है.