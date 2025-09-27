अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

1 . अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफरीदी

1

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दोनों ही मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की है और मुकाबला को एकतरफा कर दिया. खासकर उन्होंने शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में अकैट कर दिया था. लेकिन इस बार शाहीन अपनी कमर कसकर आएंगे. दोनों की जंग देखना काफी मजेदार होगी.

