FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय 

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

कौन हैं टीचर अवंतिका गुप्ता? जिसके चक्कर में नौकरी खो बैठे BSA, प्रिंसिपल को जाना पड़ा जेल!

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े

गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता

IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय 

प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

HomePhotos

क्रिकेट

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. इस मैच में भारत और पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों के बीच जंग देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Sep 27, 2025, 07:26 PM IST

1.अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफरीदी

अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफरीदी
1

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दोनों ही मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की है और मुकाबला को एकतरफा कर दिया. खासकर उन्होंने शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में अकैट कर दिया था. लेकिन इस बार शाहीन अपनी कमर कसकर आएंगे. दोनों की जंग देखना काफी मजेदार होगी. 
 

Advertisement

2.सूर्यकुमार यादव बनाम अबरार अहमद

सूर्यकुमार यादव बनाम अबरार अहमद
2

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. अब तक उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है. ऐसे में फाइनल में उनके  सामने अबरार अहमद की चुनौती होगी. दोनों के बीच काफी मजेदार जंग देखने को मिल सकती है. 
 

3.वरुण चक्रवर्ती बनाम साहिबजादा फरहान

वरुण चक्रवर्ती बनाम साहिबजादा फरहान
3

वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है. अब देखना ये है कि साहिबजादा फरहान, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. वो उनके खिलाफ कैसा खेलते हैं. 
 

4.हार्दिक पांड्या बनाम सैम अयूब

हार्दिक पांड्या बनाम सैम अयूब
4

हार्दिक पांड्या और सैम अयूब दोनों ही गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया है. इतना ही नहीं हार्दिक ने एक बार अयूब को अपना शिकार भी बनाया. ऐसे में अब दोनों के बीच तगड़ी जंग हो सकती है. 
 

TRENDING NOW

5.फखर जमन बनाम जसप्रीत बुमराह

फखर जमन बनाम जसप्रीत बुमराह
5

दुनिया के टॉप गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरनाक साबित होते हैं. लेकिन इस फाइनल में फखर जमन उन्हें चुनौती देंगे. बुमराह और फखर की जंग मजेदार हो सकती है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Diabetes Remedy: एंटी डायबिटीक होती हैं ये पत्तियां, डायबिटीज के मरीज खा लें तो ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ेगा
डायबिटीज में ये 4 पत्तियां सुबह गर्म पानी के साथ चबा लें, ब्लड शुगर जैसे ये 6 बीमारियां रहेंगी कंट्रोल
Shah Rukh Khan को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ
Shah Rukh Khan को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ
Tulsi Vivah 2024 Aarti: आज तुलसी विवाह पर करें मां तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
आज तुलसी विवाह पर करें मां तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
डायबिटीज मरीजों के लिए चीनी से भी ज्यादा फायदेमंद है कोकोनट शुगर, खाने से मिलेंगे कई लाभ
डायबिटीज मरीजों के लिए चीनी से भी ज्यादा फायदेमंद है कोकोनट शुगर, खाने से मिलेंगे कई लाभ
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE