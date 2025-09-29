FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश

Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट

IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा

IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1

IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

IND vs PAK Final: जसप्रीत बुमराह ने गिराया रऊफ का 'जहाज', बोल्ड करके उड़ाया मजाक, मुंह देखता रह गया पाक गेंदबाज

US Shooting: अमेरिका के मिशिगन में चर्च पर हमला, गोलीबारी और आगजनी, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्‍यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा

Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा

IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1

IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1

IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश

Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश

Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट

Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट

IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

HomePhotos

क्रिकेट

Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने खिताब अपने नाम कर लिया है. भारत ने बता दिया है कि वो एशिया की बेस्ट टीम क्यों है. आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप के इतिहास में अब तक किसने सबसे ज्यादा खिताब जीते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 12:27 AM IST

1.एशिया कप 2025 में जीती टीम इंडिया

एशिया कप 2025 में जीती टीम इंडिया
1

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है.
 

Advertisement

2.अब तक कितनी टीमों ने जीती ट्रॉफी

अब तक कितनी टीमों ने जीती ट्रॉफी
2

एशिया कप के वनडे और टी20 के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 टीमों ने खिताब अपने नाम किया है. भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के सिवा कोई भी टीम ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर चुकी है. 
 

3.भारतीय टीम

भारतीय टीम
3

टीम इंडिया ने एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और 2025 में खिताब जीती है. भारतीय टीम ने अब तक कुल 9 खिताब अपने नाम किए हैं. 
 

4.श्रीलंका

श्रीलंका
4

श्रीलंका की टीम का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. टीम ने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 का खिताब अपने नाम किया है. श्रीलंका ने अब तक कुल 6 खिताब अपने नाम किए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.पाकिस्तान की टीम

पाकिस्तान की टीम
5

पाकिस्तान की टीम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. पाकिस्तान ने कुल 2 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 2000 और 2012 में ट्रॉफी जीती है. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'गद्दार-गद्दार' सुनकर CM शिंदे का चढ़ा पारा, गाड़ी से उतरकर घुस गए कांग्रेस नेता के दफ्तर में, देखें VIDEO
'गद्दार-गद्दार' सुनकर CM शिंदे का चढ़ा पारा, गाड़ी से उतरकर घुस गए कांग्रेस नेता के दफ्तर में, VIDEO
Haryana News : पलवल में PNG गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट से लगी भीषण आग, एक की मौत
Haryana News : पलवल में PNG गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट से लगी भीषण आग, एक की मौत
Rashifal 13 November 2024: कन्या और तुला वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और तुला वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Maharashtra Elections 2024: लातूर के बाद सोलापुर में भी उद्धव के हेलिकॉप्टर की जांच, EC बोला- शाह और नड्डा भी नहीं बख्शे हैं
सोलापुर में भी उद्धव के हेलिकॉप्टर की जांच, EC बोला- शाह और नड्डा भी नहीं बख्शे हैं
भारत में शराब पीने की सही उम्र का मामला पहुंचा Supreme Court, जानें क्या है पूरा केस
भारत में शराब पीने की सही उम्र का मामला पहुंचा Supreme Court, जानें क्या है पूरा केस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश
Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट
Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट
IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया
IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया
वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट
वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट
भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां
भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE