Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट

3 . भारतीय टीम

टीम इंडिया ने एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और 2025 में खिताब जीती है. भारतीय टीम ने अब तक कुल 9 खिताब अपने नाम किए हैं.

