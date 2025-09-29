Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश
Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट
IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया
Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा
IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1
IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात
IND vs PAK Final: जसप्रीत बुमराह ने गिराया रऊफ का 'जहाज', बोल्ड करके उड़ाया मजाक, मुंह देखता रह गया पाक गेंदबाज
US Shooting: अमेरिका के मिशिगन में चर्च पर हमला, गोलीबारी और आगजनी, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया
IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?
VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 12:27 AM IST
1.एशिया कप 2025 में जीती टीम इंडिया
एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है.
2.अब तक कितनी टीमों ने जीती ट्रॉफी
एशिया कप के वनडे और टी20 के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 टीमों ने खिताब अपने नाम किया है. भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के सिवा कोई भी टीम ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर चुकी है.
3.भारतीय टीम
टीम इंडिया ने एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और 2025 में खिताब जीती है. भारतीय टीम ने अब तक कुल 9 खिताब अपने नाम किए हैं.
4.श्रीलंका
श्रीलंका की टीम का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. टीम ने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 का खिताब अपने नाम किया है. श्रीलंका ने अब तक कुल 6 खिताब अपने नाम किए हैं.
5.पाकिस्तान की टीम
पाकिस्तान की टीम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. पाकिस्तान ने कुल 2 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 2000 और 2012 में ट्रॉफी जीती है.