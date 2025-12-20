IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 20, 2025, 07:56 PM IST
1.कब खेला जाएगा फाइनल मुकाबला?
अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला कल रविवार 21 दिसंबर को खेला जाएगा.
2.कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मुकाबला?
भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला रविवार भारतीय समयानुसार सुबह 10.30 बजे से खेला जाएगा और इसका टॉस सुबह 10 बजे होगा.
3.कहां होगी फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी, जिसके लिए आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए.
4.टीवी पर लाइव कहां देखें फाइनल?
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.
5.दोनों टीमों का फुल स्क्वाड
भारत- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडु (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उदव मोहन और आरोन जॉर्ज.
पाकिस्तान- साद बैग (कप्तान), अब्दुल सुब्हान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम-उल-हक़, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुमज़ा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवेद अहमद खान, शहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब और उस्मान खान.