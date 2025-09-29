IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

1 . भारत को मिला था 147 रनों का लक्ष्य

1

पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए भारत ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर लिया. टीम के लिए तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली. इसके अलावा संजू सैमसन 24 और शिवम दुबे 33 रन बना सके. वहीं अंत में रिंकू सिंह ने चौका लगाकर मैच जिता दिया.

