IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 12:05 AM IST
1.भारत को मिला था 147 रनों का लक्ष्य
पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए भारत ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर लिया. टीम के लिए तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली. इसके अलावा संजू सैमसन 24 और शिवम दुबे 33 रन बना सके. वहीं अंत में रिंकू सिंह ने चौका लगाकर मैच जिता दिया.
2.पाकिस्तान के खिलाफ लगाई जीत की हैट्रिक
एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान कुल तीन मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को पहले 6 विकेट, फिर 7 विकेट और फाइनल में 5 विकेट से हराकर जीत की हैट्रिक लगा दी है.
3.9वीं बार जीता एशिया कप टाइटल
भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है. भारत ने एशिया कप के इतिहास में 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की है.
4.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए हैं. कुलदीप ने 4 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने 3 विकेट, शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.
5.ऐसी रही पाकिस्तान की पारी
पाकिस्तान ने फाइनल में काफी शानदार शुरुआत की थी. फरहान और फखर के बीच 84 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी देखने को मिली. लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने वापसी की और पाकिस्तान को पूरे 20 ओवर बैटिंग नहीं करनी दी. पाक की टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर ऑलआउट हो गई.