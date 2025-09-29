FacebookTwitterYoutubeInstagram
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश

Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट

IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा

IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1

IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

IND vs PAK Final: जसप्रीत बुमराह ने गिराया रऊफ का 'जहाज', बोल्ड करके उड़ाया मजाक, मुंह देखता रह गया पाक गेंदबाज

US Shooting: अमेरिका के मिशिगन में चर्च पर हमला, गोलीबारी और आगजनी, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्‍यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा

क्रिकेट

IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबक को खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है और 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है.

मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 12:05 AM IST

1.भारत को मिला था 147 रनों का लक्ष्य

पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए भारत ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर लिया. टीम के लिए तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली. इसके अलावा संजू सैमसन 24 और शिवम दुबे 33 रन बना सके. वहीं अंत में रिंकू सिंह ने चौका लगाकर मैच जिता दिया. 
 

2.पाकिस्तान के खिलाफ लगाई जीत की हैट्रिक

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान कुल तीन मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को पहले 6 विकेट, फिर 7 विकेट और फाइनल में 5 विकेट से हराकर जीत की हैट्रिक लगा दी है. 
 

3.9वीं बार जीता एशिया कप टाइटल

भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है. भारत ने एशिया कप के इतिहास में 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की है. 
 

4.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत-पाकिस्तान फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए हैं. कुलदीप ने 4 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने 3 विकेट, शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.  
 

5.ऐसी रही पाकिस्तान की पारी

पाकिस्तान ने फाइनल में काफी शानदार शुरुआत की थी. फरहान और फखर के बीच 84 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी देखने को मिली. लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने वापसी की और पाकिस्तान को पूरे 20 ओवर बैटिंग नहीं करनी दी. पाक की टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर ऑलआउट हो गई. 
 

