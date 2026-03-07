T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

5 . कैसे हैं अहमदाबाद में टीम इंडिया के टी20 रिकॉर्ड?

अहमदाबाज के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने अब तक 10 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत हासिल की है और 3 मैच हारे हैं. इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर हार का सामना करना पड़ा था. इस मैदान पर टीम इंडिया की जीत 70 प्रतिशत है. इस मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी.

