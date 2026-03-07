FacebookTwitterYoutubeInstagram
Teen Girls से Corporate Women तक, हर 5 में से 1 महिला PCOS से है प्रभावित, वजह क्या है?

Teen Girls से Corporate Women तक, हर 5 में से 1 महिला PCOS से है प्रभावित, वजह क्या है?

US-Israel-Iran War: दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, होर्मुज में तेल टैंकर को उड़ाया... जानें US-ईरान युद्ध के 5 बड़े अपडेट्स

US-Israel-Iran War: दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, होर्मुज में तेल टैंकर को उड़ाया... जानें US-ईरान युद्ध के 5 बड़े अपडेट्स

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: फाइनल से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का, टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे ग्लोबल स्टार्स

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: फाइनल से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का, टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे ग्लोबल स्टार्स

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी

AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अंत पर आ गया है और 8 मार्च को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला होगा. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल किन टीमों ने खेले हैं. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 07, 2026, 05:53 PM IST

1.पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
1

पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का पहली ही एडिशन खेला था. यानी पाकिस्तान ने 2007 और 2009 में लगातार दो फाइनल खेले थे और ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई थी. 
 

2.श्रीलंका क्रिकेट टीम

श्रीलंका क्रिकेट टीम
2

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने भी दो बार लगातार फाइनल खेला है. टीम ने 2012 और 2014 का फाइनल खेला हुआ है. 
 

3.भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट टीम
3

टीम इंडिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है. टीम ने साल 2024 में फाइनल खेला था और खिताब अपने नाम किया था. वहीं अब 2026 में टीम इंडिया फाइनल खेलेगी. टीम ने लगातार दो फाइनल खलने वाली लिस्ट में अपना नाम जोड़ लिया है. 
 

4.कहां खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल?

कहां खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल?
4

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.
 

5.कैसे हैं अहमदाबाद में टीम इंडिया के टी20 रिकॉर्ड?

कैसे हैं अहमदाबाद में टीम इंडिया के टी20 रिकॉर्ड?
5

अहमदाबाज के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने अब तक 10 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत हासिल की है और 3 मैच हारे हैं. इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर हार का सामना करना पड़ा था. इस मैदान पर टीम इंडिया की जीत 70 प्रतिशत है. इस मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी. 
 

